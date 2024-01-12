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Удары в Йемене резко ограничили поле для дипломатии, заявил эксперт - РИА Новости, 12.01.2024
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12:29 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/yemen-1920902134.html
Удары в Йемене резко ограничили поле для дипломатии, заявил эксперт
Удары в Йемене резко ограничили поле для дипломатии, заявил эксперт - РИА Новости, 12.01.2024
Удары в Йемене резко ограничили поле для дипломатии, заявил эксперт
Удары США по позициям движения хуситов в Йемене на деле резко ограничили возможность для мирного решения конфликта с хуситами, хотя госсекретарь Энтони Блинкен... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:29
2024-01-12T12:29
в мире
йемен
вашингтон (штат)
джо байден
юрий рогулев
энтони блинкен
ансар алла
сша
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Удары США по позициям движения хуситов в Йемене на деле резко ограничили возможность для мирного решения конфликта с хуситами, хотя госсекретарь Энтони Блинкен и заявляет о готовности к дипломатическим решениям в регионе, сказал в разговоре с РИА Новости директор Фонда изучения США имени Рузвельта Юрий Рогулев. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения хуситов, поддерживаемого Ираном. Госсекретарь США на фоне ударов по позициям хуситов заявил о приверженности Вашингтона к использованию дипломатии для урегулирования на Ближнем Востоке. По словам Блинкена, в рамках своей последней рабочей поездки он встретился с ближневосточными лидерами, готовыми работать ради мира в регионе в целом. "Поздно уже (для мирного решения конфликта с хуситами - ред.). Поезд ушел. Они уже нанесли довольно серьезные удары по складам вооружений, по местам размещения ракет хуситских. Я не думаю, что там просто так миром закончится", - поделился своим мнением собеседник агентства. По его словам, реальная возможность для мирного решения противостояния с хуситами "очень сильно ограниченная", хоть Блинкен и заявляет о готовности Вашингтона к дипломатическим шагам в регионе. Движение хуситов заявило, что наносит ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждает, что в результате ракетной атаки удалось потопить американский военный корабль в Красном море. Президент США Джо Байден назвал удары по позициям хуситов ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате чего погибли десять человек. В свою очередь хуситы неоднократно заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920863641.html
https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html
https://ria.ru/20240112/khusity-1920854284.html
йемен
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в мире, йемен, вашингтон (штат), джо байден, юрий рогулев, энтони блинкен, ансар алла, сша, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, Вашингтон (штат), Джо Байден, Юрий Рогулев, Энтони Блинкен, Ансар Алла, США, Военная операция США и Британии в Йемене
Удары в Йемене резко ограничили поле для дипломатии, заявил эксперт

Рогулев: удары США в Йемене ограничили поле для дипломатии

© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
Авиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Удары США по позициям движения хуситов в Йемене на деле резко ограничили возможность для мирного решения конфликта с хуситами, хотя госсекретарь Энтони Блинкен и заявляет о готовности к дипломатическим решениям в регионе, сказал в разговоре с РИА Новости директор Фонда изучения США имени Рузвельта Юрий Рогулев.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения хуситов, поддерживаемого Ираном.
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Госсекретарь США на фоне ударов по позициям хуситов заявил о приверженности Вашингтона к использованию дипломатии для урегулирования на Ближнем Востоке. По словам Блинкена, в рамках своей последней рабочей поездки он встретился с ближневосточными лидерами, готовыми работать ради мира в регионе в целом.
"Поздно уже (для мирного решения конфликта с хуситами - ред.). Поезд ушел. Они уже нанесли довольно серьезные удары по складам вооружений, по местам размещения ракет хуситских. Я не думаю, что там просто так миром закончится", - поделился своим мнением собеседник агентства.
По его словам, реальная возможность для мирного решения противостояния с хуситами "очень сильно ограниченная", хоть Блинкен и заявляет о готовности Вашингтона к дипломатическим шагам в регионе.
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Движение хуситов заявило, что наносит ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждает, что в результате ракетной атаки удалось потопить американский военный корабль в Красном море.
Президент США Джо Байден назвал удары по позициям хуситов ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате чего погибли десять человек. В свою очередь хуситы неоднократно заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.
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