https://ria.ru/20240112/yemen-1920902134.html

Удары в Йемене резко ограничили поле для дипломатии, заявил эксперт

Удары в Йемене резко ограничили поле для дипломатии, заявил эксперт - РИА Новости, 12.01.2024

Удары в Йемене резко ограничили поле для дипломатии, заявил эксперт

Удары США по позициям движения хуситов в Йемене на деле резко ограничили возможность для мирного решения конфликта с хуситами, хотя госсекретарь Энтони Блинкен... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:29

2024-01-12T12:29

2024-01-12T12:29

в мире

йемен

вашингтон (штат)

джо байден

юрий рогулев

энтони блинкен

ансар алла

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920866846_64:135:603:438_1920x0_80_0_0_7b79717df9c6dffa7e7b4507957418ea.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Удары США по позициям движения хуситов в Йемене на деле резко ограничили возможность для мирного решения конфликта с хуситами, хотя госсекретарь Энтони Блинкен и заявляет о готовности к дипломатическим решениям в регионе, сказал в разговоре с РИА Новости директор Фонда изучения США имени Рузвельта Юрий Рогулев. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения хуситов, поддерживаемого Ираном. Госсекретарь США на фоне ударов по позициям хуситов заявил о приверженности Вашингтона к использованию дипломатии для урегулирования на Ближнем Востоке. По словам Блинкена, в рамках своей последней рабочей поездки он встретился с ближневосточными лидерами, готовыми работать ради мира в регионе в целом. "Поздно уже (для мирного решения конфликта с хуситами - ред.). Поезд ушел. Они уже нанесли довольно серьезные удары по складам вооружений, по местам размещения ракет хуситских. Я не думаю, что там просто так миром закончится", - поделился своим мнением собеседник агентства. По его словам, реальная возможность для мирного решения противостояния с хуситами "очень сильно ограниченная", хоть Блинкен и заявляет о готовности Вашингтона к дипломатическим шагам в регионе. Движение хуситов заявило, что наносит ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждает, что в результате ракетной атаки удалось потопить американский военный корабль в Красном море. Президент США Джо Байден назвал удары по позициям хуситов ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате чего погибли десять человек. В свою очередь хуситы неоднократно заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920863641.html

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920854284.html

йемен

вашингтон (штат)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йемен, вашингтон (штат), джо байден, юрий рогулев, энтони блинкен, ансар алла, сша, военная операция сша и британии в йемене