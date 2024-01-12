У посольства в Йемене нет информации о россиянах, пострадавших при ударах
Посольство: данных о россиянах, пострадавших при ударах по Йемену, не поступало
© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Информации о пострадавших российских гражданах в результате ударов США и Великобритании по Йемену на текущий момент нет, сообщило посольство РФ в стране.
"По состоянию на утро 12 января информации о росгражданах, пострадавших в результате ночных ударов США и Великобритании по Йемену, в посольство не поступало. Продолжаем внимательно следить за ситуацией", - говорится в сообщении дипмиссии.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.