https://ria.ru/20240112/yemen-1920901735.html

У посольства в Йемене нет информации о россиянах, пострадавших при ударах

У посольства в Йемене нет информации о россиянах, пострадавших при ударах - РИА Новости, 12.01.2024

У посольства в Йемене нет информации о россиянах, пострадавших при ударах

Информации о пострадавших российских гражданах в результате ударов США и Великобритании по Йемену на текущий момент нет, сообщило посольство РФ в стране. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:29

2024-01-12T12:29

2024-01-12T12:31

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йемен

россия

сша

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Информации о пострадавших российских гражданах в результате ударов США и Великобритании по Йемену на текущий момент нет, сообщило посольство РФ в стране."По состоянию на утро 12 января информации о росгражданах, пострадавших в результате ночных ударов США и Великобритании по Йемену, в посольство не поступало. Продолжаем внимательно следить за ситуацией", - говорится в сообщении дипмиссии.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена и поддерживаемого Ираном шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

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Кирилл Волков

в мире, йемен, россия, сша, военная операция сша и британии в йемене