https://ria.ru/20240112/yemen-1920897956.html

Хуситы в ответ на удары по Йемену могут блокировать пролив, заявил эксперт

Хуситы в ответ на удары по Йемену могут блокировать пролив, заявил эксперт - РИА Новости, 12.01.2024

Хуситы в ответ на удары по Йемену могут блокировать пролив, заявил эксперт

Авиаудары США и Великобритании по Йемену ставят под угрозу морские перевозки союзников этой коалиции через Баб-эль-Мандебский пролив, также возможны атаки... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:14

2024-01-12T12:14

2024-01-12T12:14

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БЕЙРУТ, 12 янв - РИА Новости. Авиаудары США и Великобритании по Йемену ставят под угрозу морские перевозки союзников этой коалиции через Баб-эль-Мандебский пролив, также возможны атаки хуситов против американских баз в регионе, заявил РИА Новости йеменский публицист и политолог Мухаммад аль-Каиди. По словам эксперта, авиаудары американо-британской коалиции не смогли уничтожить какие-либо чувствительные для вооруженных формирований правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) объекты, в связи с их готовностью к возможной агрессии. По его мнению, хуситы ожидали, что "подвергнутся американской агрессии", поэтому они эвакуировали "многие военные объекты". "Особенно такие объекты в провинции Ходейда, которые стали объектом для нападения. Они были пусты. Поэтому потери оказались не такими, как они (Запад - ред.) ожидали, и они не повлияют на операции (хуситов - ред.)", - полагает аль-Каиди. Он считает, что удары США и Великобритании по территории Йемена произведут "эффект, противоположный ожиданиям коалиции, поскольку побудят йеменский народ собраться у ворот военных лагерей после объявления всеобщей мобилизации". Йеменский политолог добавил, что превосходство в технологиях и типе вооружения, которым обладает американо-британская коалиция, "не окажет существенного влияния на ход сражения", хуситы "накопили большой опыт за период войны с 2015 года". По его словам, хуситы за годы противостояния арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией разработали свои механизмы и различные типы вооружения для ведения боев с превосходящим технологически противником. Он добавил, что хуситы располагают военными объектами и техникой на островах и йеменском побережье в акватории Красного моря, которые могут "использовать для нанесения болевых ударов по коалиционным силам". "Эти удары будут катастрофическими для региона", - считает он, добавляя, что хуситы "не будут бездействовать и активизируют свои военные операции, и ни один корабль или военная техника, принадлежащие или поддерживающие коалицию, не будут застрахованы от йеменского огня". Одним из инструментов для давления на коалицию, считает аль-Каиди, может стать закрытие хуситами Баб-эль-Мандебского пролива, что приведет к серьезным экономическим последствиям, "особенно для потока энергоресурсов в Европу". "Также Йемен находится недалеко от многих американских военных баз на Африканском Роге, можно добраться и до других, и это станет ответом", - считает собеседник, добавив, что хуситы могут усилить обстрел баллистическими и крылатыми ракетами территории Израиля. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920868428.html

https://ria.ru/20240112/blinken-1920868250.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йемен, сша, сана, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене