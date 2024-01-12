https://ria.ru/20240112/yemen-1920890351.html
США и Британия нанесли 73 удара по Йемену
США и Британия нанесли 73 удара по Йемену - РИА Новости, 12.01.2024
США и Британия нанесли 73 удара по Йемену
США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, заявил представитель вооруженных сил движения "Ансар Алла" (хуситы) Яхья Сариа в соцсети X. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:38
2024-01-12T11:38
2024-01-12T15:01
в мире
сша
йемен
великобритания
джо байден
военная операция сша и британии в йемене
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920866846_64:135:603:438_1920x0_80_0_0_7b79717df9c6dffa7e7b4507957418ea.jpg
КАИР, 12 янв — РИА Новости. США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, заявил представитель вооруженных сил движения "Ансар Алла" (хуситы) Яхья Сариа в соцсети X."Американский и британский противник в рамках своей поддержки израильских преступлений в Газе начал жестокую агрессию против Йеменской Республики, нанеся 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада", — сказал он.Сариа уточнил, что при ударах погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.Обострение ситуации на Красном мореВ середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла", правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа пригрозило атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи. В частности, 19 ноября хуситы захватили танкер Galaxy Leader с 22 членами экипажа, 17 из которых — филиппинцы. В "Ансар Алла" заявили, что судно ходит под флагом Багамских островов и управляется японской компанией, но им владеет крупный израильский бизнесмен, поставляющий автомобили в еврейское государство. Кроме того, хуситы атаковали беспилотниками еще несколько судов.После действий бойцов йеменского движения некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические компании BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алле" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. На Красном море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент Джо Байден назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий. Как уточнил командующий военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить военный корабль США в Красном море.При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что хуситы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".В российском МИД назвали удары США по Йемену очередным примером извращения резолюций Совета Безопасности ООН. Как отметили в ведомстве, атака показывает, что Штаты полностью пренебрегают международным правом ради эскалации ситуации в регионе.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920897956.html
https://ria.ru/20240112/khusity-1920854284.html
https://ria.ru/20240112/yemen-1920863641.html
сша
йемен
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920866846_0:37:664:534_1920x0_80_0_0_29d43d202412624b04343890fa962446.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, йемен, великобритания, джо байден, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Йемен, Великобритания, Джо Байден, Военная операция США и Британии в Йемене
США и Британия нанесли 73 удара по Йемену
Представитель хуситов Сариа: США и Британия нанесли 73 удара по Йемену
КАИР, 12 янв — РИА Новости.
США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, заявил представитель вооруженных сил движения "Ансар Алла" (хуситы) Яхья Сариа в соцсети X
.
«
"Американский и британский противник в рамках своей поддержки израильских преступлений в Газе начал жестокую агрессию против Йеменской Республики, нанеся 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада", — сказал он.
Сариа уточнил, что при ударах погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.
Обострение ситуации на Красном море
В середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла", правящее на севере Йемена
, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа пригрозило атаковать любые связанные с Израилем
корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи.
В частности, 19 ноября хуситы захватили танкер Galaxy Leader с 22 членами экипажа, 17 из которых — филиппинцы. В "Ансар Алла" заявили, что судно ходит под флагом Багамских островов
и управляется японской компанией, но им владеет крупный израильский бизнесмен, поставляющий автомобили в еврейское государство. Кроме того, хуситы атаковали беспилотниками еще несколько судов.
Хуситы в ответ на удары по Йемену могут блокировать пролив, заявил эксперт
После действий бойцов йеменского движения некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал
, а энергетические компании BP
и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.
США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алле" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. На Красном море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.
В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент Джо Байден
назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
США и Британия пытаются отвлечь внимание от геноцида в Газе, заявили хуситы
Как уточнил командующий военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.
Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить военный корабль США в Красном море
.
При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что хуситы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".
В российском МИД назвали удары США по Йемену очередным примером извращения резолюций Совета Безопасности ООН. Как отметили в ведомстве, атака показывает, что Штаты полностью пренебрегают международным правом ради эскалации ситуации в регионе.
Иран назвал удары США и Великобритании нарушением суверенитета Йемена