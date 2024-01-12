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США и Британия нанесли 73 удара по Йемену - РИА Новости, 12.01.2024
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11:38 12.01.2024 (обновлено: 15:01 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/yemen-1920890351.html
США и Британия нанесли 73 удара по Йемену
США и Британия нанесли 73 удара по Йемену - РИА Новости, 12.01.2024
США и Британия нанесли 73 удара по Йемену
США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, заявил представитель вооруженных сил движения "Ансар Алла" (хуситы) Яхья Сариа в соцсети X. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:38
2024-01-12T15:01
в мире
сша
йемен
великобритания
джо байден
военная операция сша и британии в йемене
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КАИР, 12 янв — РИА Новости. США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, заявил представитель вооруженных сил движения "Ансар Алла" (хуситы) Яхья Сариа в соцсети X.&quot;Американский и британский противник в рамках своей поддержки израильских преступлений в Газе начал жестокую агрессию против Йеменской Республики, нанеся 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада&quot;, — сказал он.Сариа уточнил, что при ударах погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.Обострение ситуации на Красном мореВ середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла", правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа пригрозило атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи. В частности, 19 ноября хуситы захватили танкер Galaxy Leader с 22 членами экипажа, 17 из которых — филиппинцы. В "Ансар Алла" заявили, что судно ходит под флагом Багамских островов и управляется японской компанией, но им владеет крупный израильский бизнесмен, поставляющий автомобили в еврейское государство. Кроме того, хуситы атаковали беспилотниками еще несколько судов.После действий бойцов йеменского движения некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические компании BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алле" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. На Красном море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент Джо Байден назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий. Как уточнил командующий военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить военный корабль США в Красном море.При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что хуситы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".В российском МИД назвали удары США по Йемену очередным примером извращения резолюций Совета Безопасности ООН. Как отметили в ведомстве, атака показывает, что Штаты полностью пренебрегают международным правом ради эскалации ситуации в регионе.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920897956.html
https://ria.ru/20240112/khusity-1920854284.html
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в мире, сша, йемен, великобритания, джо байден, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Йемен, Великобритания, Джо Байден, Военная операция США и Британии в Йемене
США и Британия нанесли 73 удара по Йемену

Представитель хуситов Сариа: США и Британия нанесли 73 удара по Йемену

© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
Авиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену
Читать ria.ru в
КАИР, 12 янв — РИА Новости. США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, заявил представитель вооруженных сил движения "Ансар Алла" (хуситы) Яхья Сариа в соцсети X.
«

"Американский и британский противник в рамках своей поддержки израильских преступлений в Газе начал жестокую агрессию против Йеменской Республики, нанеся 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада", — сказал он.

Сариа уточнил, что при ударах погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.

Обострение ситуации на Красном море

В середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла", правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа пригрозило атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи.
В частности, 19 ноября хуситы захватили танкер Galaxy Leader с 22 членами экипажа, 17 из которых — филиппинцы. В "Ансар Алла" заявили, что судно ходит под флагом Багамских островов и управляется японской компанией, но им владеет крупный израильский бизнесмен, поставляющий автомобили в еврейское государство. Кроме того, хуситы атаковали беспилотниками еще несколько судов.
Авиаудар западной коалиции по Йемену
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После действий бойцов йеменского движения некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические компании BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.
США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алле" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. На Красном море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.
В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент Джо Байден назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
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Вчера, 08:24
Как уточнил командующий военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.
Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить военный корабль США в Красном море.
При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что хуситы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".
В российском МИД назвали удары США по Йемену очередным примером извращения резолюций Совета Безопасности ООН. Как отметили в ведомстве, атака показывает, что Штаты полностью пренебрегают международным правом ради эскалации ситуации в регионе.
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