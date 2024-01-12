https://ria.ru/20240112/yemen-1920868675.html

Израиль заранее был уведомлен об ударах США по Йемену, пишут СМИ

Израиль заранее был уведомлен об ударах США по Йемену, пишут СМИ - РИА Новости, 12.01.2024

Израиль заранее был уведомлен об ударах США по Йемену, пишут СМИ

Правительство Израиля было заранее уведомлено об ударах США по Йемену и находится в состоянии повышенной готовности к любому ответу со стороны... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T10:25

2024-01-12T10:25

2024-01-12T10:25

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израиль

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джо байден

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Правительство Израиля было заранее уведомлено об ударах США по Йемену и находится в состоянии повышенной готовности к любому ответу со стороны повстанцев-хуситов, сообщает издание Axios со ссылкой на израильского чиновника. "Израильский чиновник, который заявил, что его правительство заблаговременно получило уведомление об ударах в Йемене, сказал, что страна находится в состоянии повышенной готовности к любому ответу со стороны хуситов и других про-иранских прокси", - пишет издание. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920842329.html

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

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в мире, йемен, израиль, сша, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене