Хуситы назвали удары США и Британии по Йемену преднамеренной агрессией
Хуситы назвали удары США и Великобритании по Йемену террористическим варварством
© AFP 2024 / MOHAMMED HUWAISХуситы во время марша солидарности с палестинским народом в столице Йемена Сане
Хуситы во время марша солидарности с палестинским народом в столице Йемена Сане. Архивное фото
КАИР, 12 янв - РИА Новости. Авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией, заявил член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси в соцсети X.
"Американо-британские авиаудары являются террористическим варварством, это преднамеренная и неоправданная агрессия", - написал аль-Хуси.
Как он отметил, эти авиаудары "снова подтверждают, что США и Великобританию ведут агрессию против сектора Газа, так же как и против Йемена".
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам.
Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.