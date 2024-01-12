https://ria.ru/20240112/yemen-1920868428.html

Хуситы назвали удары США и Британии по Йемену преднамеренной агрессией

Хуситы назвали удары США и Британии по Йемену преднамеренной агрессией - РИА Новости, 12.01.2024

Хуситы назвали удары США и Британии по Йемену преднамеренной агрессией

Авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией, заявил член высшего политического... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T10:24

2024-01-12T10:24

2024-01-12T10:40

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военная операция сша и британии в йемене

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КАИР, 12 янв - РИА Новости. Авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией, заявил член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси в соцсети X."Американо-британские авиаудары являются террористическим варварством, это преднамеренная и неоправданная агрессия", - написал аль-Хуси.Как он отметил, эти авиаудары "снова подтверждают, что США и Великобританию ведут агрессию против сектора Газа, так же как и против Йемена".В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам.Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920854736.html

https://ria.ru/20240112/yemen-1920842329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, великобритания, военная операция сша и британии в йемене