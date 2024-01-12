https://ria.ru/20240112/yemen-1920863641.html

Иран назвал удары США и Великобритании нарушением суверенитета Йемена

Иран назвал удары США и Великобритании нарушением суверенитета Йемена - РИА Новости, 12.01.2024

Иран назвал удары США и Великобритании нарушением суверенитета Йемена

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани осудил произошедшие в ночь на пятницу атаки США и Великобритании на ряд городов... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T09:44

2024-01-12T09:44

2024-01-12T09:44

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ТЕГЕРАН, 12 янв – РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани осудил произошедшие в ночь на пятницу атаки США и Великобритании на ряд городов Йемена, назвав эти действия "произволом" и "явным нарушением суверенитета и территориальной целостности" страны и международных законов, передает внешнеполитическое ведомство Ирана. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам. "Официальный представитель министерства иностранных дел Насер Канаани решительно осудил (произошедшие – ред.) сегодня утром военные атаки США и Великобритании на несколько йеменских городов, назвав их произволом, явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Йемена, а также нарушением международных законов и положений", – говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале иранского МИДа. Ведомство уточняет, что, по словам Канаани, эти удары осуществляются в целях поддержки США и Великобританией военных преступлений Израиля против палестинского народа. Официальный представитель МИД Ирана подчеркнул, что результатами этих ударов станет "ничто иное, как усиление отсутствия безопасности и нестабильности в регионе". Он выразил обеспокоенность, связанную с последствием для мира и безопасности в регионе и мире повторения таких ударов, и призвал международное сообщество "предотвратить расширение военных действий, нестабильности и отсутствия безопасности в регионе, проявив ответственную реакцию и предприняв ответственные шаги". Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, почти 59 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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Варвара Скокшина

в мире, израиль, сша, иран, джо байден, хамас, оон, владимир путин, военная операция сша и британии в йемене