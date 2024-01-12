В Ираке назвали бомбежки Йемена Западом очередной глупостью
Советник премьера Ирака назвал бомбежки Йемена Западом очередной глупостью
ДОХА, 12 янв - РИА Новости. Политический советник премьер-министра Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани Фади аш-Шаммари осудил удары, нанесенные США и Великобританией по Йемену, заявив, что Запад совершает очередную глупость, расширяя круг конфликта.
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"В то время как Запад должен работать над исправлением своего позора историями о правах человека и животных, которые были попраны позицией Израиля против Палестины, детей, женщин и гражданского населения сектора Газы, он совершает очередную глупость, расширяя круг конфликта и усиливая напряженность в регионе, в то время как другие призывают к сдержанности, сокращению зон напряженности, а не к эскалации", - написал аш-Шаммари в микроблоге в социальной сети Х.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате чего погибли десять человек. В свою очередь хуситы неоднократно заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.