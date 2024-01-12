Рейтинг@Mail.ru
В Ираке назвали бомбежки Йемена Западом очередной глупостью - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 12.01.2024 (обновлено: 09:51 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/yemen-1920860500.html
В Ираке назвали бомбежки Йемена Западом очередной глупостью
В Ираке назвали бомбежки Йемена Западом очередной глупостью - РИА Новости, 12.01.2024
В Ираке назвали бомбежки Йемена Западом очередной глупостью
Политический советник премьер-министра Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани Фади аш-Шаммари осудил удары, нанесенные США и Великобританией по Йемену, заявив, что Запад РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T09:19
2024-01-12T09:51
в мире
ирак
йемен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920857282_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_4073b5a23c6f729bed0571f4735ed238.jpg
ДОХА, 12 янв - РИА Новости. Политический советник премьер-министра Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани Фади аш-Шаммари осудил удары, нанесенные США и Великобританией по Йемену, заявив, что Запад совершает очередную глупость, расширяя круг конфликта."В то время как Запад должен работать над исправлением своего позора историями о правах человека и животных, которые были попраны позицией Израиля против Палестины, детей, женщин и гражданского населения сектора Газы, он совершает очередную глупость, расширяя круг конфликта и усиливая напряженность в регионе, в то время как другие призывают к сдержанности, сокращению зон напряженности, а не к эскалации", - написал аш-Шаммари в микроблоге в социальной сети Х.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате чего погибли десять человек. В свою очередь хуситы неоднократно заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
https://ria.ru/20240112/khusity-1920854284.html
ирак
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920857282_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_a4c920b02890f029e8a5ca518f90a701.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, йемен
В мире, Ирак, Йемен
В Ираке назвали бомбежки Йемена Западом очередной глупостью

Советник премьера Ирака назвал бомбежки Йемена Западом очередной глупостью

© AFP 2024 / MOHAMMED HUWAISМечеть Аль-Салех в столице Йемена Сане
Мечеть Аль-Салех в столице Йемена Сане - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AFP 2024 / MOHAMMED HUWAIS
Мечеть Аль-Салех в столице Йемена Сане
Читать ria.ru в
ДОХА, 12 янв - РИА Новости. Политический советник премьер-министра Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани Фади аш-Шаммари осудил удары, нанесенные США и Великобританией по Йемену, заявив, что Запад совершает очередную глупость, расширяя круг конфликта.
«
"В то время как Запад должен работать над исправлением своего позора историями о правах человека и животных, которые были попраны позицией Израиля против Палестины, детей, женщин и гражданского населения сектора Газы, он совершает очередную глупость, расширяя круг конфликта и усиливая напряженность в регионе, в то время как другие призывают к сдержанности, сокращению зон напряженности, а не к эскалации", - написал аш-Шаммари в микроблоге в социальной сети Х.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате чего погибли десять человек. В свою очередь хуситы неоднократно заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
США и Британия пытаются отвлечь внимание от геноцида в Газе, заявили хуситы
08:24
 
В миреИракЙемен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала