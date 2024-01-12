https://ria.ru/20240112/yemen-1920860500.html

В Ираке назвали бомбежки Йемена Западом очередной глупостью

В Ираке назвали бомбежки Йемена Западом очередной глупостью - РИА Новости, 12.01.2024

В Ираке назвали бомбежки Йемена Западом очередной глупостью

Политический советник премьер-министра Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани Фади аш-Шаммари осудил удары, нанесенные США и Великобританией по Йемену, заявив, что Запад РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T09:19

2024-01-12T09:19

2024-01-12T09:51

в мире

ирак

йемен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920857282_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_4073b5a23c6f729bed0571f4735ed238.jpg

ДОХА, 12 янв - РИА Новости. Политический советник премьер-министра Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани Фади аш-Шаммари осудил удары, нанесенные США и Великобританией по Йемену, заявив, что Запад совершает очередную глупость, расширяя круг конфликта."В то время как Запад должен работать над исправлением своего позора историями о правах человека и животных, которые были попраны позицией Израиля против Палестины, детей, женщин и гражданского населения сектора Газы, он совершает очередную глупость, расширяя круг конфликта и усиливая напряженность в регионе, в то время как другие призывают к сдержанности, сокращению зон напряженности, а не к эскалации", - написал аш-Шаммари в микроблоге в социальной сети Х.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате чего погибли десять человек. В свою очередь хуситы неоднократно заявляли, что их действия в Красном море направлены только против связанных с Израилем кораблей, чтобы таким образом помочь палестинцам в секторе Газа, и не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

https://ria.ru/20240112/khusity-1920854284.html

ирак

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ирак, йемен