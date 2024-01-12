https://ria.ru/20240112/yemen-1920854736.html

Хуситы пообещали ответить на операцию США и Британии в Йемене

Хуситы пообещали ответить на операцию США и Британии в Йемене - РИА Новости, 12.01.2024

Хуситы пообещали ответить на операцию США и Британии в Йемене

США и Великобритания пожалеют, что начали операцию против Йемена, написал член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад в соцсети Х. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T08:31

2024-01-12T08:31

2024-01-12T10:59

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военная операция сша и британии в йемене

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ДОХА, 12 янв — РИА Новости. США и Великобритания пожалеют, что начали операцию против Йемена, написал член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад в соцсети Х."Наши вооруженные силы хорошо подготовлены, и агрессоры пожалеют о своей агрессии против йеменского народа", — говорится в публикации.Аль-Асад подчеркнул, что хуситы будут определять театр и направление военных действий и правила ведения боя.Кроме того, по словам одного из руководителей движения, Красное и Аравийское моря останутся закрытыми для прохода связанных с Израилем кораблей до прекращения военных действий в секторе Газа и снятия блокады."Посредством этих враждебных и непродуманных операций Вашингтон и Лондон пытаются отвлечь внимание от происходящих преступлений <...>. Мы продолжим отстаивать нашу принципиальную позицию по ключевому для нас вопросу — Палестине, и ни Америка, ни Великобритания не смогут отговорить нас от поддержки нашего народа в секторе Газа", — написал аль-Асад.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде.Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.Президент США Джо Байден назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате чего погибли десять человек.

https://ria.ru/20240112/khusity-1920854284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, йемен, сша, военная операция сша и британии в йемене