https://ria.ru/20240112/yemen-1920854736.html
Хуситы пообещали ответить на операцию США и Британии в Йемене
Хуситы пообещали ответить на операцию США и Британии в Йемене - РИА Новости, 12.01.2024
Хуситы пообещали ответить на операцию США и Британии в Йемене
США и Великобритания пожалеют, что начали операцию против Йемена, написал член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад в соцсети Х. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T08:31
2024-01-12T08:31
2024-01-12T10:59
в мире
йемен
сша
военная операция сша и британии в йемене
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920857260_0:25:2850:1628_1920x0_80_0_0_ecfd731f09c8ad982f5a10ed49f7e00e.jpg
ДОХА, 12 янв — РИА Новости. США и Великобритания пожалеют, что начали операцию против Йемена, написал член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад в соцсети Х."Наши вооруженные силы хорошо подготовлены, и агрессоры пожалеют о своей агрессии против йеменского народа", — говорится в публикации.Аль-Асад подчеркнул, что хуситы будут определять театр и направление военных действий и правила ведения боя.Кроме того, по словам одного из руководителей движения, Красное и Аравийское моря останутся закрытыми для прохода связанных с Израилем кораблей до прекращения военных действий в секторе Газа и снятия блокады."Посредством этих враждебных и непродуманных операций Вашингтон и Лондон пытаются отвлечь внимание от происходящих преступлений <...>. Мы продолжим отстаивать нашу принципиальную позицию по ключевому для нас вопросу — Палестине, и ни Америка, ни Великобритания не смогут отговорить нас от поддержки нашего народа в секторе Газа", — написал аль-Асад.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде.Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море.Президент США Джо Байден назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате чего погибли десять человек.
https://ria.ru/20240112/khusity-1920854284.html
https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html
йемен
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Высокоточные удары британских ВВС по объектам хуситов в Йемене
Высокоточные удары британских ВВС по объектам хуситов в Йемене
2024-01-12T08:31
true
PT0M20S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920857260_0:0:2533:1900_1920x0_80_0_0_a278ce7312b1212129c75583fcb2d2ad.jpg
Взлет британских и американских истребителей для нанесения ударов по Йемену
Взлет британских и американских истребителей для нанесения ударов по Йемену
2024-01-12T08:31
true
PT1M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, сша, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, США, Военная операция США и Британии в Йемене
Хуситы пообещали ответить на операцию США и Британии в Йемене
Хуситы пообещали, что США и Британия пожалеют о действиях в Йемене
ДОХА, 12 янв — РИА Новости. США и Великобритания пожалеют, что начали операцию против Йемена, написал член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад в соцсети Х.
"Наши вооруженные силы хорошо подготовлены, и агрессоры пожалеют о своей агрессии против йеменского народа", — говорится в публикации.
Аль-Асад подчеркнул, что хуситы будут определять театр и направление военных действий и правила ведения боя.
Кроме того, по словам одного из руководителей движения, Красное и Аравийское моря останутся закрытыми для прохода связанных с Израилем кораблей до прекращения военных действий в секторе Газа и снятия блокады.
"Посредством этих враждебных и непродуманных операций Вашингтон и Лондон пытаются отвлечь внимание от происходящих преступлений <...>. Мы продолжим отстаивать нашу принципиальную позицию по ключевому для нас вопросу — Палестине, и ни Америка, ни Великобритания не смогут отговорить нас от поддержки нашего народа в секторе Газа", — написал аль-Асад.
США и Британия пытаются отвлечь внимание от геноцида в Газе, заявили хуситы
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде.
Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море
.
Президент США Джо Байден
назвал операцию ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате чего погибли десять человек.
Последний довод: Блинкен улетел с Ближнего Востока, в Йемен полетели ракеты