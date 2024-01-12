https://ria.ru/20240112/yemen-1920849786.html

Спикер палаты представителей США поддержал удары по хуситам

Спикер палаты представителей США поддержал удары по хуситам - РИА Новости, 12.01.2024

Спикер палаты представителей США поддержал удары по хуситам

Спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон публично поддержал удары по хуситам в Йемене, назвав их "платой" за атаки на корабли США и... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T06:34

2024-01-12T06:34

2024-01-12T06:34

в мире

сша

йемен

великобритания

майк джонсон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон публично поддержал удары по хуситам в Йемене, назвав их "платой" за атаки на корабли США и коммерческие суда. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, заявляли РИА Новости источники в местных органах власти. "Эти действия американских и британских войск давно назрели, и мы должны надеяться, что эта операция свидетельствует о реальных изменениях в подходе администрации (президента США Джо – ред.) Байдена к Ирану и его марионеткам... Они должны понять, что им придется заплатить серьезную цену за глобальные террористические акты и нападения на американских служащих и торговые суда", - написал спикер в соцсети Х. Он добавил, что США всегда должны демонстрировать силу, особенно в "эти опасные времена". Ранее Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства со стороны хуситов, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920849314.html

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в мире, сша, йемен, великобритания, майк джонсон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, военная операция сша и британии в йемене