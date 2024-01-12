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Спикер палаты представителей США поддержал удары по хуситам - РИА Новости, 12.01.2024
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06:34 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/yemen-1920849786.html
Спикер палаты представителей США поддержал удары по хуситам
Спикер палаты представителей США поддержал удары по хуситам - РИА Новости, 12.01.2024
Спикер палаты представителей США поддержал удары по хуситам
Спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон публично поддержал удары по хуситам в Йемене, назвав их "платой" за атаки на корабли США и... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T06:34
2024-01-12T06:34
в мире
сша
йемен
великобритания
майк джонсон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон публично поддержал удары по хуситам в Йемене, назвав их "платой" за атаки на корабли США и коммерческие суда. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, заявляли РИА Новости источники в местных органах власти. "Эти действия американских и британских войск давно назрели, и мы должны надеяться, что эта операция свидетельствует о реальных изменениях в подходе администрации (президента США Джо – ред.) Байдена к Ирану и его марионеткам... Они должны понять, что им придется заплатить серьезную цену за глобальные террористические акты и нападения на американских служащих и торговые суда", - написал спикер в соцсети Х. Он добавил, что США всегда должны демонстрировать силу, особенно в "эти опасные времена". Ранее Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства со стороны хуситов, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920849314.html
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в мире, сша, йемен, великобритания, майк джонсон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Йемен, Великобритания, Майк Джонсон, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Военная операция США и Британии в Йемене
Спикер палаты представителей США поддержал удары по хуситам

Спикер палаты представителей США Джонсон поддержал удары по хуситам в Йемене

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер Палаты представителей Майк Джонсон
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон публично поддержал удары по хуситам в Йемене, назвав их "платой" за атаки на корабли США и коммерческие суда.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, заявляли РИА Новости источники в местных органах власти.
"Эти действия американских и британских войск давно назрели, и мы должны надеяться, что эта операция свидетельствует о реальных изменениях в подходе администрации (президента США Джо – ред.) Байдена к Ирану и его марионеткам... Они должны понять, что им придется заплатить серьезную цену за глобальные террористические акты и нападения на американских служащих и торговые суда", - написал спикер в соцсети Х.
Он добавил, что США всегда должны демонстрировать силу, особенно в "эти опасные времена".
Ранее Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства со стороны хуситов, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Хуситы в ожидании ударов спрятали часть своего оружия, пишут СМИ
06:21
 
В миреСШАЙеменВеликобританияМайк ДжонсонОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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