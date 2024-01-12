https://ria.ru/20240112/yemen-1920849786.html
Спикер палаты представителей США поддержал удары по хуситам
Спикер палаты представителей США поддержал удары по хуситам - РИА Новости, 12.01.2024
Спикер палаты представителей США поддержал удары по хуситам
Спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон публично поддержал удары по хуситам в Йемене, назвав их "платой" за атаки на корабли США и... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T06:34
2024-01-12T06:34
2024-01-12T06:34
в мире
сша
йемен
великобритания
майк джонсон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
военная операция сша и британии в йемене
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909523236_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ce528181fdfb61c99a7cedc03c15ee0.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон публично поддержал удары по хуситам в Йемене, назвав их "платой" за атаки на корабли США и коммерческие суда. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, заявляли РИА Новости источники в местных органах власти. "Эти действия американских и британских войск давно назрели, и мы должны надеяться, что эта операция свидетельствует о реальных изменениях в подходе администрации (президента США Джо – ред.) Байдена к Ирану и его марионеткам... Они должны понять, что им придется заплатить серьезную цену за глобальные террористические акты и нападения на американских служащих и торговые суда", - написал спикер в соцсети Х. Он добавил, что США всегда должны демонстрировать силу, особенно в "эти опасные времена". Ранее Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства со стороны хуситов, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920849314.html
сша
йемен
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909523236_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_ffc2e4ffb7778b87112b0f1b72af5a2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, йемен, великобритания, майк джонсон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Йемен, Великобритания, Майк Джонсон, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Военная операция США и Британии в Йемене
Спикер палаты представителей США поддержал удары по хуситам
Спикер палаты представителей США Джонсон поддержал удары по хуситам в Йемене