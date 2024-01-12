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Хуситы в ожидании ударов спрятали часть своего оружия, пишут СМИ
Хуситы в ожидании ударов спрятали часть своего оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 12.01.2024
Хуситы в ожидании ударов спрятали часть своего оружия, пишут СМИ
Повстанцы-хуситы в Йемене в ожидании удара США и их союзников перевезли и спрятали часть своего оружия и военного оборудования, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T06:21
2024-01-12T06:21
2024-01-12T06:21
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Повстанцы-хуситы в Йемене в ожидании удара США и их союзников перевезли и спрятали часть своего оружия и военного оборудования, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне и в окружении хуситов. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, заявляли РИА Новости источники в местных органах власти. "В ожидании ответа хуситы перевезли часть оружия и оборудования и укрепили места хранения других, они также складировали ракеты в бункерах в городе Сана", - приводит слова источников газета. Издание со ссылкой на данные судоходной консалтинговой компании TankerTrackers также сообщает, что иранское "шпионское судно", которое, как предполагалось, станет объектом для ударов союзников из-за причастности к атакам хуситов, в четверг утром покинуло Красное море и ушло в Бандар-Аббас, портовый город на южном побережье Ирана.
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В мире, Йемен, США, Великобритания, Министерство обороны США, Военная операция США и Британии в Йемене
Хуситы в ожидании ударов спрятали часть своего оружия, пишут СМИ
WSJ: хуситы в ожидании ударов США и союзников спрятали часть своего оружия