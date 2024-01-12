https://ria.ru/20240112/yemen-1920849314.html

Хуситы в ожидании ударов спрятали часть своего оружия, пишут СМИ

Хуситы в ожидании ударов спрятали часть своего оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 12.01.2024

Хуситы в ожидании ударов спрятали часть своего оружия, пишут СМИ

Повстанцы-хуситы в Йемене в ожидании удара США и их союзников перевезли и спрятали часть своего оружия и военного оборудования, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T06:21

2024-01-12T06:21

2024-01-12T06:21

в мире

йемен

сша

великобритания

министерство обороны сша

военная операция сша и британии в йемене

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917067215_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_74da3418ec2b64b0eb5067ac35943fc8.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Повстанцы-хуситы в Йемене в ожидании удара США и их союзников перевезли и спрятали часть своего оружия и военного оборудования, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне и в окружении хуситов. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, заявляли РИА Новости источники в местных органах власти. "В ожидании ответа хуситы перевезли часть оружия и оборудования и укрепили места хранения других, они также складировали ракеты в бункерах в городе Сана", - приводит слова источников газета. Издание со ссылкой на данные судоходной консалтинговой компании TankerTrackers также сообщает, что иранское "шпионское судно", которое, как предполагалось, станет объектом для ударов союзников из-за причастности к атакам хуситов, в четверг утром покинуло Красное море и ушло в Бандар-Аббас, портовый город на южном побережье Ирана.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920847538.html

йемен

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йемен, сша, великобритания, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене