https://ria.ru/20240112/yemen-1920847538.html

Глава Пентагона рассказал о цели ударов США в Йемене

Глава Пентагона рассказал о цели ударов США в Йемене - РИА Новости, 12.01.2024

Глава Пентагона рассказал о цели ударов США в Йемене

Глава Пентагона Ллойд Остин, остающийся в больнице на неизвестный срок, заявил, что целью ударов США и партнеров в Йемене являлись беспилотники, ракеты, а также РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T05:56

2024-01-12T05:56

2024-01-12T05:56

в мире

сша

йемен

великобритания

ллойд остин

министерство обороны сша

военная операция сша и британии в йемене

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин, остающийся в больнице на неизвестный срок, заявил, что целью ударов США и партнеров в Йемене являлись беспилотники, ракеты, а также технические возможности разведки хуситов. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщили РИА Новости источники в местных органах власти. "Сегодняшние удары имели целью локации, ассоциируемые с беспилотными летательными аппаратами хуситов, их баллистическими и крылатыми ракетами и техническими возможностями береговых радиолокационных станций и разведки воздушных целей", - говорится в заявлении, опубликованном от имени Остина на сайте минобороны США. Глава Пентагона заявил также, что удары по объектам хуситов были направлены на снижение способности йеменского движения угрожать судоходству и международной торговле. Внеплановая госпитализация Остина спровоцировала скандал в американском правительстве. Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявлял, что планирует в январе начать расследование обстоятельств госпитализации американского министра обороны. Ранее у Остина диагностировали рак простаты. В декабре 2023 года его госпитализировали в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где провели протстатэктомию - удаление всей или части простаты. После операции глава Пентагона вернулся домой, но 1 января его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь врачи ожидают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920843349.html

сша

йемен

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, йемен, великобритания, ллойд остин, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене