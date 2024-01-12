https://ria.ru/20240112/yemen-1920847538.html
Глава Пентагона рассказал о цели ударов США в Йемене
Глава Пентагона рассказал о цели ударов США в Йемене - РИА Новости, 12.01.2024
Глава Пентагона рассказал о цели ударов США в Йемене
Глава Пентагона Ллойд Остин, остающийся в больнице на неизвестный срок, заявил, что целью ударов США и партнеров в Йемене являлись беспилотники, ракеты, а также РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T05:56
2024-01-12T05:56
2024-01-12T05:56
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин, остающийся в больнице на неизвестный срок, заявил, что целью ударов США и партнеров в Йемене являлись беспилотники, ракеты, а также технические возможности разведки хуситов. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщили РИА Новости источники в местных органах власти. "Сегодняшние удары имели целью локации, ассоциируемые с беспилотными летательными аппаратами хуситов, их баллистическими и крылатыми ракетами и техническими возможностями береговых радиолокационных станций и разведки воздушных целей", - говорится в заявлении, опубликованном от имени Остина на сайте минобороны США. Глава Пентагона заявил также, что удары по объектам хуситов были направлены на снижение способности йеменского движения угрожать судоходству и международной торговле. Внеплановая госпитализация Остина спровоцировала скандал в американском правительстве. Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявлял, что планирует в январе начать расследование обстоятельств госпитализации американского министра обороны. Ранее у Остина диагностировали рак простаты. В декабре 2023 года его госпитализировали в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где провели протстатэктомию - удаление всей или части простаты. После операции глава Пентагона вернулся домой, но 1 января его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь врачи ожидают его полного выздоровления.
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в мире, сша, йемен, великобритания, ллойд остин, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Йемен, Великобритания, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Военная операция США и Британии в Йемене
Глава Пентагона рассказал о цели ударов США в Йемене
Глава Пентагона заявил, что цель ударов США в Йемене - беспилотники и ракеты
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин, остающийся в больнице на неизвестный срок, заявил, что целью ударов США и партнеров в Йемене являлись беспилотники, ракеты, а также технические возможности разведки хуситов.
В ночь на пятницу США и Великобритания
нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане
, Ходейде
, Таизе
и Сааде
, сообщили РИА Новости источники в местных органах власти.
"Сегодняшние удары имели целью локации, ассоциируемые с беспилотными летательными аппаратами хуситов, их баллистическими и крылатыми ракетами и техническими возможностями береговых радиолокационных станций и разведки воздушных целей", - говорится в заявлении, опубликованном от имени Остина на сайте минобороны США.
Глава Пентагона заявил также, что удары по объектам хуситов были направлены на снижение способности йеменского движения угрожать судоходству и международной торговле.
Внеплановая госпитализация Остина спровоцировала скандал в американском правительстве. Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявлял, что планирует в январе начать расследование обстоятельств госпитализации американского министра обороны.
Ранее у Остина диагностировали рак простаты. В декабре 2023 года его госпитализировали в национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, где провели протстатэктомию - удаление всей или части простаты. После операции глава Пентагона вернулся домой, но 1 января его госпитализировали в то же учреждение из-за осложнений после операции. Первичное обследование выявило у него инфекцию мочевыводящих путей. Остина поместили в отделение интенсивной терапии для тщательного наблюдения. Во время пребывания министра в больнице его состояние постепенно улучшалось, и теперь врачи ожидают его полного выздоровления.
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