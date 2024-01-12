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Саудовская Аравия призвала к сдержанности на фоне ударов США по Йемену
Саудовская Аравия призвала к сдержанности на фоне ударов США по Йемену - РИА Новости, 12.01.2024
Саудовская Аравия призвала к сдержанности на фоне ударов США по Йемену
МИД Саудовской Аравии призвал к сдержанности и избеганию эскалации на фоне ударов США и Великобритании по позициям йеменского шиитского движения "Ансар Алла"... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T05:25
2024-01-12T05:25
2024-01-12T05:25
в мире
красное море
саудовская аравия
сша
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 12 янв - РИА Новости. МИД Саудовской Аравии призвал к сдержанности и избеганию эскалации на фоне ударов США и Великобритании по позициям йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), говорится в сообщении министерства в микроблоге в социальной сети Х. "Королевство Саудовская Аравия с серьезной обеспокоенностью наблюдает за военными операциями в районе Красного моря и воздушными ударами, которым подверглись ряд объектов в Йеменской республике. Королевство подтверждает важность сохранения безопасности и стабильности в районе Красного моря, где свобода судоходства является международным требованием в интересах всего мира, и призывает к сдержанности, избегать эскалации в свете происходящих в регионе событий", - отмечается в сообщении. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 удара по позициям "Ансар Алла" в четырех провинциях Йемена, включая Сану и Ходейду на побережье Красного моря, чтобы прекратить нападения хуситов на связанные с Израилем корабли в Красном море. Хуситы пригрозили им "высокой ценой" за эту массированную атаку.
красное море
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РИА Новости
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в мире, красное море, саудовская аравия, сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, Саудовская Аравия, США, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Саудовская Аравия призвала к сдержанности на фоне ударов США по Йемену
МИД: Саудовская Аравия призвала к сдержанности на фоне ударов США по Йемену