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Саудовская Аравия призвала к сдержанности на фоне ударов США по Йемену

Саудовская Аравия призвала к сдержанности на фоне ударов США по Йемену - РИА Новости, 12.01.2024

Саудовская Аравия призвала к сдержанности на фоне ударов США по Йемену

МИД Саудовской Аравии призвал к сдержанности и избеганию эскалации на фоне ударов США и Великобритании по позициям йеменского шиитского движения "Ансар Алла"... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T05:25

2024-01-12T05:25

2024-01-12T05:25

в мире

красное море

саудовская аравия

сша

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 12 янв - РИА Новости. МИД Саудовской Аравии призвал к сдержанности и избеганию эскалации на фоне ударов США и Великобритании по позициям йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы), говорится в сообщении министерства в микроблоге в социальной сети Х. "Королевство Саудовская Аравия с серьезной обеспокоенностью наблюдает за военными операциями в районе Красного моря и воздушными ударами, которым подверглись ряд объектов в Йеменской республике. Королевство подтверждает важность сохранения безопасности и стабильности в районе Красного моря, где свобода судоходства является международным требованием в интересах всего мира, и призывает к сдержанности, избегать эскалации в свете происходящих в регионе событий", - отмечается в сообщении. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 удара по позициям "Ансар Алла" в четырех провинциях Йемена, включая Сану и Ходейду на побережье Красного моря, чтобы прекратить нападения хуситов на связанные с Израилем корабли в Красном море. Хуситы пригрозили им "высокой ценой" за эту массированную атаку.

красное море

саудовская аравия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, красное море, саудовская аравия, сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году