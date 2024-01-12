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США отвергают заявления хуситов об обусловленности атак на суда

США отвергают заявления хуситов об обусловленности атак на суда - РИА Новости, 12.01.2024

США отвергают заявления хуситов об обусловленности атак на суда

США считают безосновательными заявления хуситов, что нападения на суда в Красном море были обусловлены атаками Израиля на Газу, заявил высокопоставленный... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T04:26

2024-01-12T04:26

2024-01-12T04:34

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сектор газа

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

джо байден

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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. США считают безосновательными заявления хуситов, что нападения на суда в Красном море были обусловлены атаками Израиля на Газу, заявил высокопоставленный представитель американской администрации."Хуситы утверждают, что их атаки на военные и гражданские суда каким-то образом связаны с продолжающимся конфликтом в Газе. Это совершенно безосновательно", – сказал чиновник в ходе брифинга.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства со стороны хуситов, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.

сша

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