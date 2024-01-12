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США отвергают заявления хуситов об обусловленности атак на суда - РИА Новости, 12.01.2024
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04:26 12.01.2024 (обновлено: 04:34 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/yemen-1920843349.html
США отвергают заявления хуситов об обусловленности атак на суда
США отвергают заявления хуситов об обусловленности атак на суда - РИА Новости, 12.01.2024
США отвергают заявления хуситов об обусловленности атак на суда
США считают безосновательными заявления хуситов, что нападения на суда в Красном море были обусловлены атаками Израиля на Газу, заявил высокопоставленный... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T04:26
2024-01-12T04:34
в мире
сша
израиль
йемен
сектор газа
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
джо байден
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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. США считают безосновательными заявления хуситов, что нападения на суда в Красном море были обусловлены атаками Израиля на Газу, заявил высокопоставленный представитель американской администрации."Хуситы утверждают, что их атаки на военные и гражданские суда каким-то образом связаны с продолжающимся конфликтом в Газе. Это совершенно безосновательно", – сказал чиновник в ходе брифинга.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства со стороны хуситов, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
сша
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в мире, сша, израиль, йемен, сектор газа, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Йемен, Сектор Газа, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США отвергают заявления хуситов об обусловленности атак на суда

США отвергают заявления хуситов об обусловленности атак на суда из-за Газы

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. США считают безосновательными заявления хуситов, что нападения на суда в Красном море были обусловлены атаками Израиля на Газу, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
"Хуситы утверждают, что их атаки на военные и гражданские суда каким-то образом связаны с продолжающимся конфликтом в Газе. Это совершенно безосновательно", – сказал чиновник в ходе брифинга.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства со стороны хуситов, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
 
В миреСШАИзраильЙеменСектор ГазаАнсар АллаВоенная операция США и Британии в ЙеменеДжо БайденОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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