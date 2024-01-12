https://ria.ru/20240112/yemen-1920842487.html

Британия задействовала четыре истребителя для ударов по хуситам

Британия задействовала четыре истребителя для ударов по хуситам - РИА Новости, 12.01.2024

Британия задействовала четыре истребителя для ударов по хуситам

Великобритания задействовала четыре истребителя и управляемые бомбы Paveway IV для нанесения ударов по двум объектам йеменских хуситов в Бани и Аббсе, сообщило... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T04:18

2024-01-12T04:18

2024-01-12T04:53

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Великобритания задействовала четыре истребителя и управляемые бомбы Paveway IV для нанесения ударов по двум объектам йеменских хуситов в Бани и Аббсе, сообщило министерство обороны Соединенного Королевства."Четыре истребителя Typhoon Королевских военно-воздушных сил… применили управляемые бомбы Paveway IV для нанесения высокоточных ударов по двум объектам хуситов", - информирует ведомство в пресс-релизе на сайте правительства Великобритании.В релизе сообщается, что удары нанесены по площадке для запуска беспилотников в Бани на северо-западе Йемена, а также аэродрому в Аббсе, с которого, по информации британской разведки, запускались крылатые ракеты и дроны.Министерство заявляет, что при планировании ударов были приняты меры, чтобы "минимизировать риски для гражданских лиц".Согласно релизу, сейчас ведется оценка результатов ударов, по предварительным данным, "способность хуситов угрожать коммерческому судоходству подорвана".В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.

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в мире, йемен, великобритания, военная операция сша и британии в йемене