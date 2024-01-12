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Британия задействовала четыре истребителя для ударов по хуситам - РИА Новости, 12.01.2024
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04:18 12.01.2024 (обновлено: 04:53 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/yemen-1920842487.html
Британия задействовала четыре истребителя для ударов по хуситам
Британия задействовала четыре истребителя для ударов по хуситам - РИА Новости, 12.01.2024
Британия задействовала четыре истребителя для ударов по хуситам
Великобритания задействовала четыре истребителя и управляемые бомбы Paveway IV для нанесения ударов по двум объектам йеменских хуситов в Бани и Аббсе, сообщило... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T04:18
2024-01-12T04:53
в мире
йемен
великобритания
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Великобритания задействовала четыре истребителя и управляемые бомбы Paveway IV для нанесения ударов по двум объектам йеменских хуситов в Бани и Аббсе, сообщило министерство обороны Соединенного Королевства."Четыре истребителя Typhoon Королевских военно-воздушных сил… применили управляемые бомбы Paveway IV для нанесения высокоточных ударов по двум объектам хуситов", - информирует ведомство в пресс-релизе на сайте правительства Великобритании.В релизе сообщается, что удары нанесены по площадке для запуска беспилотников в Бани на северо-западе Йемена, а также аэродрому в Аббсе, с которого, по информации британской разведки, запускались крылатые ракеты и дроны.Министерство заявляет, что при планировании ударов были приняты меры, чтобы "минимизировать риски для гражданских лиц".Согласно релизу, сейчас ведется оценка результатов ударов, по предварительным данным, "способность хуситов угрожать коммерческому судоходству подорвана".В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920842329.html
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в мире, йемен, великобритания, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, Великобритания, Военная операция США и Британии в Йемене
Британия задействовала четыре истребителя для ударов по хуситам

Британия задействовала четыре истребителя для ударов по двум объектам хуситов

© AP Photo / Hani MohammedАвиаудар по Йемену
Авиаудар по Йемену - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
Авиаудар по Йемену. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Великобритания задействовала четыре истребителя и управляемые бомбы Paveway IV для нанесения ударов по двум объектам йеменских хуситов в Бани и Аббсе, сообщило министерство обороны Соединенного Королевства.
«
"Четыре истребителя Typhoon Королевских военно-воздушных сил… применили управляемые бомбы Paveway IV для нанесения высокоточных ударов по двум объектам хуситов", - информирует ведомство в пресс-релизе на сайте правительства Великобритании.
В релизе сообщается, что удары нанесены по площадке для запуска беспилотников в Бани на северо-западе Йемена, а также аэродрому в Аббсе, с которого, по информации британской разведки, запускались крылатые ракеты и дроны.
Министерство заявляет, что при планировании ударов были приняты меры, чтобы "минимизировать риски для гражданских лиц".
Согласно релизу, сейчас ведется оценка результатов ударов, по предварительным данным, "способность хуситов угрожать коммерческому судоходству подорвана".
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей.
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