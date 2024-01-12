https://ria.ru/20240112/yemen-1920842329.html

Хуситы пригрозили высокой ценой США и Британии за массированную атаку

Хуситы пригрозили высокой ценой США и Британии за массированную атаку - РИА Новости, 12.01.2024

Хуситы пригрозили высокой ценой США и Британии за массированную атаку

Правящая на севере и в центральной части Йемена группировка "Ансар Алла" (хуситы) пригрозила США и Великобритании "высокой ценой" в ответ на массированные... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T04:06

2024-01-12T04:06

2024-01-12T04:06

в мире

йемен

ходейда (город)

джо байден

военная операция сша и британии в йемене

таиз (мухафаза)

сша

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КАИР, 12 янв - РИА Новости. Правящая на севере и в центральной части Йемена группировка "Ансар Алла" (хуситы) пригрозила США и Великобритании "высокой ценой" в ответ на массированные бомбежки. "Наша страна подверглась массированной агрессивной атаке, осуществленной с американских и британских кораблей, подводных лодок и военных самолетов. Несомненно, Америке и Британии придется подготовиться заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии", - написал в социальной сети Х заместитель министра иностранных дел в правительстве "Ансар Алла" Хусейн аль-Эззи. В ночь на пятницу США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене. Источник в местных органах власти города Сана сообщал РИА Новости, что военная авиабаза Ад-Длейми в районе международного аэропорта к северу от Саны подверглась четырем авиаударам, а еще восемь ударов были нанесены по аэропорту Ходейды на западе Йемена и казармам группировки к востоку от города Ходейда. Восемь других авианалетов были нацелены на лагерь 22-й механизированной бригады в районе Аль-Джанд в городе Таиз (юго-западный Йемен) и аэропорт в районе Аль-Хавбан к востоку от города Таиз, еще три удара пришлись по военному лагерю Кэлен на востоке города Саада (северный Йемен). Президент США Джо Байден назвал удары по объектам хуситов ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920841387.html

йемен

ходейда (город)

таиз (мухафаза)

сша

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в мире, йемен, ходейда (город), джо байден, военная операция сша и британии в йемене, таиз (мухафаза), сша