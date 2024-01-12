https://ria.ru/20240112/yemen-1920841655.html

В Йемене из-за ударов США и Британии зафиксировали пожары и разрушения

В Йемене из-за ударов США и Британии зафиксировали пожары и разрушения - РИА Новости, 12.01.2024

В Йемене из-за ударов США и Британии зафиксировали пожары и разрушения

Сильные пожары и разрушения зафиксированы в ряде провинций Йемена из-за начавшихся авиаударов США и Великобритании по объектам йеменского движения "Ансар Алла"... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T03:53

2024-01-12T03:53

2024-01-12T03:53

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военная операция сша и британии в йемене

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КАИР, 12 янв - РИА Новости. Сильные пожары и разрушения зафиксированы в ряде провинций Йемена из-за начавшихся авиаударов США и Великобритании по объектам йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов), следует из опубликованных очевидцами фотографий и видео. Очевидцы сообщили РИА Новости, что взрывы были очень сильные. В частности, сильные пожары начались в йеменской столице Сане, которая находится под контролем хуситов. Также в соцсетях опубликованы видео взрывов в Ходейде – городе на побережье Красного моря. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 12 авиаударов по объектам в районе аэропортов в столице Йемена Сане и городе Ходейда на западе страны, сообщили РИА Новости источники в местных властях провинций. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Президент США Джо Байден назвал удары по объектам хуситов ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920841517.html

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в мире, йемен, сша, джо байден, военная операция сша и британии в йемене