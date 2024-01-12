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В Йемене из-за ударов США и Британии зафиксировали пожары и разрушения - РИА Новости, 12.01.2024
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03:53 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/yemen-1920841655.html
В Йемене из-за ударов США и Британии зафиксировали пожары и разрушения
В Йемене из-за ударов США и Британии зафиксировали пожары и разрушения - РИА Новости, 12.01.2024
В Йемене из-за ударов США и Британии зафиксировали пожары и разрушения
Сильные пожары и разрушения зафиксированы в ряде провинций Йемена из-за начавшихся авиаударов США и Великобритании по объектам йеменского движения "Ансар Алла"... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T03:53
2024-01-12T03:53
в мире
йемен
сша
джо байден
военная операция сша и британии в йемене
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КАИР, 12 янв - РИА Новости. Сильные пожары и разрушения зафиксированы в ряде провинций Йемена из-за начавшихся авиаударов США и Великобритании по объектам йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов), следует из опубликованных очевидцами фотографий и видео. Очевидцы сообщили РИА Новости, что взрывы были очень сильные. В частности, сильные пожары начались в йеменской столице Сане, которая находится под контролем хуситов. Также в соцсетях опубликованы видео взрывов в Ходейде – городе на побережье Красного моря. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 12 авиаударов по объектам в районе аэропортов в столице Йемена Сане и городе Ходейда на западе страны, сообщили РИА Новости источники в местных властях провинций. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Президент США Джо Байден назвал удары по объектам хуситов ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920841517.html
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в мире, йемен, сша, джо байден, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, США, Джо Байден, Военная операция США и Британии в Йемене
В Йемене из-за ударов США и Британии зафиксировали пожары и разрушения

В Йемене из-за ударов США и Британии зафиксировали пожары и разрушения

© AP Photo / Hani Mohammed Разрушенное после авиаудара в Сане, Йемен
Разрушенное после авиаудара в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
Разрушенное после авиаудара в Сане, Йемен. Архивное фото
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КАИР, 12 янв - РИА Новости. Сильные пожары и разрушения зафиксированы в ряде провинций Йемена из-за начавшихся авиаударов США и Великобритании по объектам йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов), следует из опубликованных очевидцами фотографий и видео.
Очевидцы сообщили РИА Новости, что взрывы были очень сильные.
В частности, сильные пожары начались в йеменской столице Сане, которая находится под контролем хуситов.
Также в соцсетях опубликованы видео взрывов в Ходейде – городе на побережье Красного моря.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 12 авиаударов по объектам в районе аэропортов в столице Йемена Сане и городе Ходейда на западе страны, сообщили РИА Новости источники в местных властях провинций. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Президент США Джо Байден назвал удары по объектам хуситов ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Байден назвал удары по хуситам ответом на угрозу судоходству
03:49
 
В миреЙеменСШАДжо БайденВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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