https://ria.ru/20240112/yemen-1920841387.html
Байден заявил, что "без колебаний" примет дополнительные меры
Байден заявил, что "без колебаний" примет дополнительные меры - РИА Новости, 12.01.2024
Байден заявил, что "без колебаний" примет дополнительные меры
Президент США Джо Байден заявил, что удары союзников по целям хуситов в Йемене должны продемонстрировать, что "враждебные акты против свободы морской навигации" РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T03:48
2024-01-12T03:48
2024-01-12T03:48
военная операция сша и британии в йемене
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что удары союзников по целям хуситов в Йемене должны продемонстрировать, что "враждебные акты против свободы морской навигации" не останутся без ответа, при необходимости дополнительные меры будут приняты "без колебаний". "Я без колебаний предприму дополнительные меры по защите наших людей и свободного потока международной торговли, если будет необходимо", - говорится в заявлении Байдена. Он подчеркнул, что авиаудары США и союзников в Йемене должны продемонстрировать, что враждебные акты против свободы морской навигации не останутся без ответа. "Эти направленные удары - ясное послание о том, что США и союзники не потерпят атак на наш персонал и не позволят враждебным акторам подвергать опасности свободу навигации на одном из наиболее критически важных коммерческих направлений", - указал Байден. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 12 авиаударов по объектам в районе аэропортов в столице Йемена Сане и городе Ходейда на западе страны, сообщили РИА Новости источники в местных властях провинций. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920840879.html
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военная операция сша и британии в йемене, в мире, сша, йемен, джо байден
Военная операция США и Британии в Йемене, В мире, США, Йемен, Джо Байден
Байден заявил, что "без колебаний" примет дополнительные меры
Байден после ударов по хуситам заявил, что "без колебаний" примет нужные меры
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что удары союзников по целям хуситов в Йемене должны продемонстрировать, что "враждебные акты против свободы морской навигации" не останутся без ответа, при необходимости дополнительные меры будут приняты "без колебаний".
«
"Я без колебаний предприму дополнительные меры по защите наших людей и свободного потока международной торговли, если будет необходимо", - говорится в заявлении Байдена.
Он подчеркнул, что авиаудары США и союзников в Йемене должны продемонстрировать, что враждебные акты против свободы морской навигации не останутся без ответа.
"Эти направленные удары - ясное послание о том, что США и союзники не потерпят атак на наш персонал и не позволят враждебным акторам подвергать опасности свободу навигации на одном из наиболее критически важных коммерческих направлений", - указал Байден.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 12 авиаударов по объектам в районе аэропортов в столице Йемена Сане и городе Ходейда на западе страны, сообщили РИА Новости источники в местных властях провинций. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США
в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене
, детали будут обнародованы позднее.
Байден рассказал о крупнейшей атаке хуситов на корабли США 9 января
дополняется ...