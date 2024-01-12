Сунак подтвердил, что британские ВВС нанесли удары по объектам хуситов
Sky News: Сунак подтвердил, что британские ВВС нанесли удары по объектам хуситов
© AP Photo / Kirsty WigglesworthПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что британские военные нанесли удары по позициям хуситов в Йемене.
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"Королевские ВВС нанесли целевые удары по военным объектам хуситов в Йемене", - цитирует заявление премьера телеканал Sky News.
По словам Сунака, хуситы совершили ряд опасных и дестабилизирующих атак на коммерческое судоходство в Красном море, угрожая судам Британии и других стран.
"Поэтому вместе с США и при поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна мы в порядке самообороны предприняли ограниченные, необходимые и соразмерные действия против целей, связанных с этими атаками, чтобы ослабить военный потенциал хуситов и защитить глобальное судоходство", - отметил британский премьер.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 12 авиаударов по объектам в районе аэропортов в столице Йемена Сане и городе Ходейда на западе страны, сообщили РИА Новости источники в местных властях провинций. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Президент США Джо Байден назвал удары по объектам хуситов ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам.