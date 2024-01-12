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Сунак подтвердил, что британские ВВС нанесли удары по объектам хуситов - РИА Новости, 12.01.2024
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03:45 12.01.2024 (обновлено: 03:54 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/yemen-1920841227.html
Сунак подтвердил, что британские ВВС нанесли удары по объектам хуситов
Сунак подтвердил, что британские ВВС нанесли удары по объектам хуситов - РИА Новости, 12.01.2024
Сунак подтвердил, что британские ВВС нанесли удары по объектам хуситов
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что британские военные нанесли удары по позициям хуситов в Йемене. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T03:45
2024-01-12T03:54
в мире
йемен
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сша
военная операция сша и британии в йемене
риши сунак
джо байден
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что британские военные нанесли удары по позициям хуситов в Йемене."Королевские ВВС нанесли целевые удары по военным объектам хуситов в Йемене", - цитирует заявление премьера телеканал Sky News.По словам Сунака, хуситы совершили ряд опасных и дестабилизирующих атак на коммерческое судоходство в Красном море, угрожая судам Британии и других стран."Поэтому вместе с США и при поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна мы в порядке самообороны предприняли ограниченные, необходимые и соразмерные действия против целей, связанных с этими атаками, чтобы ослабить военный потенциал хуситов и защитить глобальное судоходство", - отметил британский премьер.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 12 авиаударов по объектам в районе аэропортов в столице Йемена Сане и городе Ходейда на западе страны, сообщили РИА Новости источники в местных властях провинций. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Президент США Джо Байден назвал удары по объектам хуситов ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920841387.html
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в мире, йемен, великобритания, ансар алла, сша, военная операция сша и британии в йемене, риши сунак, джо байден
В мире, Йемен, Великобритания, Ансар Алла, США, Военная операция США и Британии в Йемене, Риши Сунак, Джо Байден
Сунак подтвердил, что британские ВВС нанесли удары по объектам хуситов

Sky News: Сунак подтвердил, что британские ВВС нанесли удары по объектам хуситов

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что британские военные нанесли удары по позициям хуситов в Йемене.
«
"Королевские ВВС нанесли целевые удары по военным объектам хуситов в Йемене", - цитирует заявление премьера телеканал Sky News.
По словам Сунака, хуситы совершили ряд опасных и дестабилизирующих атак на коммерческое судоходство в Красном море, угрожая судам Британии и других стран.
"Поэтому вместе с США и при поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна мы в порядке самообороны предприняли ограниченные, необходимые и соразмерные действия против целей, связанных с этими атаками, чтобы ослабить военный потенциал хуситов и защитить глобальное судоходство", - отметил британский премьер.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 12 авиаударов по объектам в районе аэропортов в столице Йемена Сане и городе Ходейда на западе страны, сообщили РИА Новости источники в местных властях провинций. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Президент США Джо Байден назвал удары по объектам хуситов ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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03:48
 
В миреЙеменВеликобританияАнсар АллаСШАВоенная операция США и Британии в ЙеменеРиши СунакДжо Байден
 
 
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