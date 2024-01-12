https://ria.ru/20240112/yemen-1920841227.html

Сунак подтвердил, что британские ВВС нанесли удары по объектам хуситов

Сунак подтвердил, что британские ВВС нанесли удары по объектам хуситов - РИА Новости, 12.01.2024

Сунак подтвердил, что британские ВВС нанесли удары по объектам хуситов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что британские военные нанесли удары по позициям хуситов в Йемене. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T03:45

2024-01-12T03:45

2024-01-12T03:54

в мире

йемен

великобритания

ансар алла

сша

военная операция сша и британии в йемене

риши сунак

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827028754_218:355:2713:1758_1920x0_80_0_0_311b8c3911f70893e4dc63c0bb521c43.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что британские военные нанесли удары по позициям хуситов в Йемене."Королевские ВВС нанесли целевые удары по военным объектам хуситов в Йемене", - цитирует заявление премьера телеканал Sky News.По словам Сунака, хуситы совершили ряд опасных и дестабилизирующих атак на коммерческое судоходство в Красном море, угрожая судам Британии и других стран."Поэтому вместе с США и при поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна мы в порядке самообороны предприняли ограниченные, необходимые и соразмерные действия против целей, связанных с этими атаками, чтобы ослабить военный потенциал хуситов и защитить глобальное судоходство", - отметил британский премьер.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 12 авиаударов по объектам в районе аэропортов в столице Йемена Сане и городе Ходейда на западе страны, сообщили РИА Новости источники в местных властях провинций. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее. Президент США Джо Байден назвал удары по объектам хуситов ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих. Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920841387.html

йемен

великобритания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йемен, великобритания, ансар алла, сша, военная операция сша и британии в йемене, риши сунак, джо байден