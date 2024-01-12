https://ria.ru/20240112/yemen-1920840539.html
Конгрессмен заявил, что Байден должен был уведомить об операции в Йемене
Конгрессмен заявил, что Байден должен был уведомить об операции в Йемене - РИА Новости, 12.01.2024
Конгрессмен заявил, что Байден должен был уведомить об операции в Йемене
Президенту США Джо Байдену следовало уведомить конгресс перед нанесением ударов по Йемену, заявил член палаты представителей, демократ Ро Кханна в соцсети Х. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T03:32
2024-01-12T03:32
2024-01-12T03:46
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену следовало уведомить конгресс перед нанесением ударов по Йемену, заявил член палаты представителей, демократ Ро Кханна в соцсети Х. "Президент должен был обратиться к конгрессу перед нанесением ударов по хуситам в Йемене и вовлечением нас в очередной конфликт на Ближнем Востоке. Это первая статья конституции. Я буду настаивать на этом, независимо от того, кто возглавляет Белый дом, демократ или республиканец", - написал Кханна. Со своей стороны конгрессвумен Вэл Хойл указала, что у законодателей есть исключительное право на согласование подобных военных актов за рубежом."Эти авиаудары не были согласованы конгрессом", - написала она в соцсети ХСША и Великобритания нанесли 12 авиаударов по объектам в районе аэропортов в столице Йемена Сане и городе Ходейда на западе страны, сообщили РИА Новости источники в местных властях провинций. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее.
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в мире, йемен, сша, джо байден
В мире, Йемен, США, Джо Байден
Конгрессмен заявил, что Байден должен был уведомить об операции в Йемене
Ро Кханна: Байдену следовало уведомить конгресс перед ударами в Йемене
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости.
Президенту США Джо Байдену следовало уведомить конгресс перед нанесением ударов по Йемену, заявил член палаты представителей, демократ Ро Кханна в соцсети Х
.
"Президент должен был обратиться к конгрессу перед нанесением ударов по хуситам в Йемене и вовлечением нас в очередной конфликт на Ближнем Востоке. Это первая статья конституции. Я буду настаивать на этом, независимо от того, кто возглавляет Белый дом, демократ или республиканец", - написал Кханна.
Со своей стороны конгрессвумен Вэл Хойл указала, что у законодателей есть исключительное право на согласование подобных военных актов за рубежом.
"Эти авиаудары не были согласованы конгрессом", - написала она в соцсети Х
США и Великобритания нанесли 12 авиаударов по объектам в районе аэропортов в столице Йемена Сане и городе Ходейда на западе страны, сообщили РИА Новости источники в местных властях провинций.
Пентагон подтвердил РИА Новости, что США
в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее.
Хуситы наносят удары по военным базам и объектам США и Британии