https://ria.ru/20240112/yemen-1920840539.html

Конгрессмен заявил, что Байден должен был уведомить об операции в Йемене

Конгрессмен заявил, что Байден должен был уведомить об операции в Йемене - РИА Новости, 12.01.2024

Конгрессмен заявил, что Байден должен был уведомить об операции в Йемене

Президенту США Джо Байдену следовало уведомить конгресс перед нанесением ударов по Йемену, заявил член палаты представителей, демократ Ро Кханна в соцсети Х. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T03:32

2024-01-12T03:32

2024-01-12T03:46

в мире

йемен

сша

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg

ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену следовало уведомить конгресс перед нанесением ударов по Йемену, заявил член палаты представителей, демократ Ро Кханна в соцсети Х. "Президент должен был обратиться к конгрессу перед нанесением ударов по хуситам в Йемене и вовлечением нас в очередной конфликт на Ближнем Востоке. Это первая статья конституции. Я буду настаивать на этом, независимо от того, кто возглавляет Белый дом, демократ или республиканец", - написал Кханна. Со своей стороны конгрессвумен Вэл Хойл указала, что у законодателей есть исключительное право на согласование подобных военных актов за рубежом."Эти авиаудары не были согласованы конгрессом", - написала она в соцсети ХСША и Великобритания нанесли 12 авиаударов по объектам в районе аэропортов в столице Йемена Сане и городе Ходейда на западе страны, сообщили РИА Новости источники в местных властях провинций. Пентагон подтвердил РИА Новости, что США в координации с партнерами нанесли удары по целям хуситов в Йемене, детали будут обнародованы позднее.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920840344.html

йемен

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йемен, сша, джо байден