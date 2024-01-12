https://ria.ru/20240112/yemen-1920840344.html

Хуситы наносят удары по военным базам и объектам США и Британии

Хуситы наносят удары по военным базам и объектам США и Британии - РИА Новости, 12.01.2024

Хуситы наносят удары по военным базам и объектам США и Британии

Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) наносит удары по американским и британским военным базам и объектам, заявил член политбюро движения Али аль-Кухум. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T03:22

2024-01-12T03:22

2024-01-12T03:28

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ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

сша

ходейда (город)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 12 янв - РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) наносит удары по американским и британским военным базам и объектам, заявил член политбюро движения Али аль-Кухум."Ответ Йемена не заставил себя ждать, сейчас йеменские вооруженные силы (хуситы) отвечают и отвечают решительно на американские и британские линкоры в Красном море. Бушует война в Красном море. Наносятся удары по американским и британским военным базам и объектам", - написал аль-Кухум в соцсети X.Ранее официальный представитель Пентагона подтвердил РИА Новости, что в ночь на пятницу США в координации со своими партнерами нанесли удары по целям движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене и намерены вскоре обнародовать детали проведенной операции. Источники РИА Новости во властных структурах йеменских провинций заявляли, что удары нанесены ночью по целям в городе Ходейда на побережье Красного моря на западе страны, в столице Сане и в городе Таиз в центре Йемена.

йемен

сша

ходейда (город)

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в мире, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, сша, ходейда (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году