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Хуситы наносят удары по военным базам и объектам США и Британии
Хуситы наносят удары по военным базам и объектам США и Британии - РИА Новости, 12.01.2024
Хуситы наносят удары по военным базам и объектам США и Британии
Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) наносит удары по американским и британским военным базам и объектам, заявил член политбюро движения Али аль-Кухум. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T03:22
2024-01-12T03:22
2024-01-12T03:28
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военная операция сша и британии в йемене
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ходейда (город)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 12 янв - РИА Новости. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) наносит удары по американским и британским военным базам и объектам, заявил член политбюро движения Али аль-Кухум."Ответ Йемена не заставил себя ждать, сейчас йеменские вооруженные силы (хуситы) отвечают и отвечают решительно на американские и британские линкоры в Красном море. Бушует война в Красном море. Наносятся удары по американским и британским военным базам и объектам", - написал аль-Кухум в соцсети X.Ранее официальный представитель Пентагона подтвердил РИА Новости, что в ночь на пятницу США в координации со своими партнерами нанесли удары по целям движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене и намерены вскоре обнародовать детали проведенной операции. Источники РИА Новости во властных структурах йеменских провинций заявляли, что удары нанесены ночью по целям в городе Ходейда на побережье Красного моря на западе страны, в столице Сане и в городе Таиз в центре Йемена.
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РИА Новости
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в мире, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, сша, ходейда (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Йемен, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене, США, Ходейда (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Хуситы наносят удары по военным базам и объектам США и Британии
Али аль-Кухум: хуситы наносят удары по военным базам и объектам США и Британии