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Пентагон подтвердил, что США вместе с партнерами нанесли удары по хуситам - РИА Новости, 12.01.2024
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03:12 12.01.2024 (обновлено: 03:19 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/yemen-1920839960.html
Пентагон подтвердил, что США вместе с партнерами нанесли удары по хуситам
Пентагон подтвердил, что США вместе с партнерами нанесли удары по хуситам - РИА Новости, 12.01.2024
Пентагон подтвердил, что США вместе с партнерами нанесли удары по хуситам
Официальный представитель Пентагона подтвердил РИА Новости, что США в координации со своими партнерами нанесли удары по целям движения "Ансар Алла" (хуситов) в... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T03:12
2024-01-12T03:19
в мире
сша
йемен
министерство обороны сша
военная операция сша и британии в йемене
ансар алла
великобритания
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона подтвердил РИА Новости, что США в координации со своими партнерами нанесли удары по целям движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене и намерены вскоре обнародовать детали проведенной операции."Сегодня вечером американские военные в координации с нашими партнерами нанесли удары по контролируемым хуситами районам в Йемене. Вскоре мы обнародуем подробную информацию", - сказал представитель министерства обороны США.Как уточняет издание Politico, атаки по Йемену США и Великобритания нанесли при поддержке Австралии, Нидерландов, Бахрейна и Канады.Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники информировал, что США и Великобритания в ночь на пятницу начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Источники РИА Новости во властных структурах йеменских провинций заявляли, что удары нанесены ночью по целям в городе Ходейда на побережье Красного моря на западе страны, в столице Сане и в городе Таиз в центре Йемена. Телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя американских властей также передавал, что США нанесли удары по "множественным целям" движения "Ансар Алла" в Йемене.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920839665.html
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в мире, сша, йемен, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене, ансар алла, великобритания, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Йемен, Министерство обороны США, Военная операция США и Британии в Йемене, Ансар Алла, Великобритания, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Пентагон подтвердил, что США вместе с партнерами нанесли удары по хуситам

Пентагон подтвердил, что США вместе с партнерами нанесли удары по Йемену

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона подтвердил РИА Новости, что США в координации со своими партнерами нанесли удары по целям движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене и намерены вскоре обнародовать детали проведенной операции.
«
"Сегодня вечером американские военные в координации с нашими партнерами нанесли удары по контролируемым хуситами районам в Йемене. Вскоре мы обнародуем подробную информацию", - сказал представитель министерства обороны США.
Как уточняет издание Politico, атаки по Йемену США и Великобритания нанесли при поддержке Австралии, Нидерландов, Бахрейна и Канады.
Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники информировал, что США и Великобритания в ночь на пятницу начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Источники РИА Новости во властных структурах йеменских провинций заявляли, что удары нанесены ночью по целям в городе Ходейда на побережье Красного моря на западе страны, в столице Сане и в городе Таиз в центре Йемена. Телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя американских властей также передавал, что США нанесли удары по "множественным целям" движения "Ансар Алла" в Йемене.
Дым над столицей Йемена Саной - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Источник рассказал, куда были направлены четыре авиаудара по Сане
03:07
 
В миреСШАЙеменМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Британии в ЙеменеАнсар АллаВеликобританияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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