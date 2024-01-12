https://ria.ru/20240112/yemen-1920839960.html

Пентагон подтвердил, что США вместе с партнерами нанесли удары по хуситам

Пентагон подтвердил, что США вместе с партнерами нанесли удары по хуситам - РИА Новости, 12.01.2024

Пентагон подтвердил, что США вместе с партнерами нанесли удары по хуситам

Официальный представитель Пентагона подтвердил РИА Новости, что США в координации со своими партнерами нанесли удары по целям движения "Ансар Алла" (хуситов) в... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T03:12

2024-01-12T03:12

2024-01-12T03:19

в мире

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военная операция сша и британии в йемене

ансар алла

великобритания

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Официальный представитель Пентагона подтвердил РИА Новости, что США в координации со своими партнерами нанесли удары по целям движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене и намерены вскоре обнародовать детали проведенной операции."Сегодня вечером американские военные в координации с нашими партнерами нанесли удары по контролируемым хуситами районам в Йемене. Вскоре мы обнародуем подробную информацию", - сказал представитель министерства обороны США.Как уточняет издание Politico, атаки по Йемену США и Великобритания нанесли при поддержке Австралии, Нидерландов, Бахрейна и Канады.Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники информировал, что США и Великобритания в ночь на пятницу начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла". Источники РИА Новости во властных структурах йеменских провинций заявляли, что удары нанесены ночью по целям в городе Ходейда на побережье Красного моря на западе страны, в столице Сане и в городе Таиз в центре Йемена. Телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя американских властей также передавал, что США нанесли удары по "множественным целям" движения "Ансар Алла" в Йемене.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920839665.html

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в мире, сша, йемен, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене, ансар алла, великобритания, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году