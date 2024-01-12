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США нанесли удары по "множественным целям" хуситов в Йемене, сообщают СМИ

США нанесли удары по "множественным целям" хуситов в Йемене, сообщают СМИ - РИА Новости, 12.01.2024

США нанесли удары по "множественным целям" хуситов в Йемене, сообщают СМИ

США нанесли удары по "множественным целям" движения "Ансар Алла" (хуситов), расположенным на территории Йемена, передает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T02:55

2024-01-12T02:55

2024-01-12T03:04

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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. США нанесли удары по "множественным целям" движения "Ансар Алла" (хуситов), расположенным на территории Йемена, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя американских властей.По его информации, атаки совершены в подконтрольных движению районах арабской страны. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты "Томагавк", добавляет телеканал.Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники информировал, что США и Великобритания в ночь на пятницу начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов). Источники РИА Новости во властных структурах йеменских провинций заявили, что удары нанесены ночью по целям в городе Ходейда на побережье Красного моря на западе страны, в столице Сане и в городе Таиз в центре Йемена.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, йемен, военная операция сша и британии в йемене, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году