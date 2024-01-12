Рейтинг@Mail.ru
США нанесли удары по "множественным целям" хуситов в Йемене, сообщают СМИ - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:55 12.01.2024 (обновлено: 03:04 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/yemen-1920838281.html
США нанесли удары по "множественным целям" хуситов в Йемене, сообщают СМИ
США нанесли удары по "множественным целям" хуситов в Йемене, сообщают СМИ - РИА Новости, 12.01.2024
США нанесли удары по "множественным целям" хуситов в Йемене, сообщают СМИ
США нанесли удары по "множественным целям" движения "Ансар Алла" (хуситов), расположенным на территории Йемена, передает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T02:55
2024-01-12T03:04
в мире
сша
йемен
военная операция сша и британии в йемене
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155813/06/1558130676_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b13d9fd1943900d810fc60b21e1211d.jpg
ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. США нанесли удары по "множественным целям" движения "Ансар Алла" (хуситов), расположенным на территории Йемена, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя американских властей.По его информации, атаки совершены в подконтрольных движению районах арабской страны. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты "Томагавк", добавляет телеканал.Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники информировал, что США и Великобритания в ночь на пятницу начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов). Источники РИА Новости во властных структурах йеменских провинций заявили, что удары нанесены ночью по целям в городе Ходейда на побережье Красного моря на западе страны, в столице Сане и в городе Таиз в центре Йемена.
сша
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155813/06/1558130676_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f6b46ce5091b2224d3b3b1161a5b7f47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, йемен, военная операция сша и британии в йемене, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Йемен, Военная операция США и Британии в Йемене, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США нанесли удары по "множественным целям" хуситов в Йемене, сообщают СМИ

CNN: США нанесли удары по "множественным целям" хуситов в Йемене

© AP Photo / Hani MohammedРазрушения в Йемене
Разрушения в Йемене - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
Разрушения в Йемене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. США нанесли удары по "множественным целям" движения "Ансар Алла" (хуситов), расположенным на территории Йемена, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя американских властей.
По его информации, атаки совершены в подконтрольных движению районах арабской страны. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты "Томагавк", добавляет телеканал.
Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники информировал, что США и Великобритания в ночь на пятницу начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов). Источники РИА Новости во властных структурах йеменских провинций заявили, что удары нанесены ночью по целям в городе Ходейда на побережье Красного моря на западе страны, в столице Сане и в городе Таиз в центре Йемена.
 
В миреСШАЙеменВоенная операция США и Британии в ЙеменеАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала