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США нанесли удары по "множественным целям" хуситов в Йемене, сообщают СМИ
США нанесли удары по "множественным целям" хуситов в Йемене, сообщают СМИ - РИА Новости, 12.01.2024
США нанесли удары по "множественным целям" хуситов в Йемене, сообщают СМИ
США нанесли удары по "множественным целям" движения "Ансар Алла" (хуситов), расположенным на территории Йемена, передает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T02:55
2024-01-12T02:55
2024-01-12T03:04
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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. США нанесли удары по "множественным целям" движения "Ансар Алла" (хуситов), расположенным на территории Йемена, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя американских властей.По его информации, атаки совершены в подконтрольных движению районах арабской страны. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты "Томагавк", добавляет телеканал.Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники информировал, что США и Великобритания в ночь на пятницу начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов). Источники РИА Новости во властных структурах йеменских провинций заявили, что удары нанесены ночью по целям в городе Ходейда на побережье Красного моря на западе страны, в столице Сане и в городе Таиз в центре Йемена.
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в мире, сша, йемен, военная операция сша и британии в йемене, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Йемен, Военная операция США и Британии в Йемене, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США нанесли удары по "множественным целям" хуситов в Йемене, сообщают СМИ
CNN: США нанесли удары по "множественным целям" хуситов в Йемене