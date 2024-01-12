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По городу Таиз в Йемене нанесли три авиаудара, сообщил источник - РИА Новости, 12.01.2024
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02:51 12.01.2024 (обновлено: 02:58 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/yemen-1920837995.html
По городу Таиз в Йемене нанесли три авиаудара, сообщил источник
По городу Таиз в Йемене нанесли три авиаудара, сообщил источник - РИА Новости, 12.01.2024
По городу Таиз в Йемене нанесли три авиаудара, сообщил источник
Город Таиз в центральной части Йемена подвергся бомбардировке США и Великобритании в ночь на пятницу, сообщил РИА Новости источник в местной власти провинции... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T02:51
2024-01-12T02:58
военная операция сша и британии в йемене
в мире
йемен
таиз (мухафаза)
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
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КАИР, 12 янв - РИА Новости. Город Таиз в центральной части Йемена подвергся бомбардировке США и Великобритании в ночь на пятницу, сообщил РИА Новости источник в местной власти провинции Таиз."Три взрыва произошли в результате бомбардировки позиций группировки "Ансар Аллах" в районе Аль-Хавбан в йеменском городе Таиз", - заявил источник.До этого, как сообщили РИА Новости источники в местной власти провинций Ходейда и Саада, авиаудары были нанесены по городу Ходейда на побережье Красного моря на западе Йемена, а также по его столице Сане.Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники информировал, что США и Великобритания в ночь на пятницу начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов).
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военная операция сша и британии в йемене, в мире, йемен, таиз (мухафаза), ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша
Военная операция США и Британии в Йемене, В мире, Йемен, Таиз (мухафаза), Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США
По городу Таиз в Йемене нанесли три авиаудара, сообщил источник

По городу Таиз в центральной части Йемена нанесли три авиаудара

© AP Photo / Abdulnasser AlseddikТаиз
Таиз - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Abdulnasser Alseddik
Таиз. Архивное фото
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КАИР, 12 янв - РИА Новости. Город Таиз в центральной части Йемена подвергся бомбардировке США и Великобритании в ночь на пятницу, сообщил РИА Новости источник в местной власти провинции Таиз.
«
"Три взрыва произошли в результате бомбардировки позиций группировки "Ансар Аллах" в районе Аль-Хавбан в йеменском городе Таиз", - заявил источник.
До этого, как сообщили РИА Новости источники в местной власти провинций Ходейда и Саада, авиаудары были нанесены по городу Ходейда на побережье Красного моря на западе Йемена, а также по его столице Сане.
Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники информировал, что США и Великобритания в ночь на пятницу начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов).
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Вчера, 01:30
 
Военная операция США и Британии в ЙеменеВ миреЙеменТаиз (мухафаза)Ансар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСША
 
 
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