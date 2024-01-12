https://ria.ru/20240112/yemen-1920837995.html
По городу Таиз в Йемене нанесли три авиаудара, сообщил источник
По городу Таиз в Йемене нанесли три авиаудара, сообщил источник - РИА Новости, 12.01.2024
По городу Таиз в Йемене нанесли три авиаудара, сообщил источник
Город Таиз в центральной части Йемена подвергся бомбардировке США и Великобритании в ночь на пятницу, сообщил РИА Новости источник в местной власти провинции... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T02:51
2024-01-12T02:51
2024-01-12T02:58
военная операция сша и британии в йемене
в мире
йемен
таиз (мухафаза)
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136636/34/1366363407_0:166:2463:1551_1920x0_80_0_0_5d3184ce73d47cdfe3123812b06c7298.jpg
КАИР, 12 янв - РИА Новости. Город Таиз в центральной части Йемена подвергся бомбардировке США и Великобритании в ночь на пятницу, сообщил РИА Новости источник в местной власти провинции Таиз."Три взрыва произошли в результате бомбардировки позиций группировки "Ансар Аллах" в районе Аль-Хавбан в йеменском городе Таиз", - заявил источник.До этого, как сообщили РИА Новости источники в местной власти провинций Ходейда и Саада, авиаудары были нанесены по городу Ходейда на побережье Красного моря на западе Йемена, а также по его столице Сане.Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники информировал, что США и Великобритания в ночь на пятницу начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов).
https://ria.ru/20240111/oon-1920636953.html
йемен
таиз (мухафаза)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136636/34/1366363407_274:0:2463:1642_1920x0_80_0_0_8561b465d532f95512a69b868ffbbde8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
военная операция сша и британии в йемене, в мире, йемен, таиз (мухафаза), ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша
Военная операция США и Британии в Йемене, В мире, Йемен, Таиз (мухафаза), Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США
По городу Таиз в Йемене нанесли три авиаудара, сообщил источник
По городу Таиз в центральной части Йемена нанесли три авиаудара