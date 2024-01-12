https://ria.ru/20240112/yemen-1920837995.html

По городу Таиз в Йемене нанесли три авиаудара, сообщил источник

По городу Таиз в Йемене нанесли три авиаудара, сообщил источник - РИА Новости, 12.01.2024

По городу Таиз в Йемене нанесли три авиаудара, сообщил источник

Город Таиз в центральной части Йемена подвергся бомбардировке США и Великобритании в ночь на пятницу, сообщил РИА Новости источник в местной власти провинции... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T02:51

2024-01-12T02:51

2024-01-12T02:58

военная операция сша и британии в йемене

в мире

йемен

таиз (мухафаза)

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 12 янв - РИА Новости. Город Таиз в центральной части Йемена подвергся бомбардировке США и Великобритании в ночь на пятницу, сообщил РИА Новости источник в местной власти провинции Таиз."Три взрыва произошли в результате бомбардировки позиций группировки "Ансар Аллах" в районе Аль-Хавбан в йеменском городе Таиз", - заявил источник.До этого, как сообщили РИА Новости источники в местной власти провинций Ходейда и Саада, авиаудары были нанесены по городу Ходейда на побережье Красного моря на западе Йемена, а также по его столице Сане.Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники информировал, что США и Великобритания в ночь на пятницу начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов).

https://ria.ru/20240111/oon-1920636953.html

йемен

таиз (мухафаза)

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военная операция сша и британии в йемене, в мире, йемен, таиз (мухафаза), ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша