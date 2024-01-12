https://ria.ru/20240112/yemen-1920837756.html

США и Британия начали военную операцию в Йемене

США и Британия начали военную операцию в Йемене - РИА Новости, 12.01.2024

США и Британия начали военную операцию в Йемене

США и Великобритания начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов), сообщила Al Arabiya со ссылкой на источники. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T02:42

2024-01-12T02:42

2024-01-12T08:28

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КАИР, 12 янв — РИА Новости. США и Великобритания начали операцию против объектов правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов), сообщила Al Arabiya со ссылкой на источники."Началась американо-британская военная операция против объектов хуситов", — заявили собеседники телеканала.Источники отметили, что удар, в частности, нанесли по окрестностям порта Ходейда. Также, по их данным, пять авиаударов пришлись на объекты хуситов к востоку от этого города.В соцсетях публикуют кадры сильных пожаров и разрушений в нескольких провинциях Йемена. Очевидцы сообщили РИА Новости, что взрывы оказались очень сильными.Россия запросила на пятницу срочное заседание Совбеза ООН.Массовая бомбежкаПо данным собеседников РИА Новости в местных властях, как минимум 23 удара пришлись на разные регионы страны:Пентагон в беседе с агентством подтвердил информацию об обстрелах объектов хуситов и добавил, что обнародует детали операции позднее.По информации CNN, американские войска задействовали ракеты "Томагавк", а по данным Минобороны Великобритании, королевство применило управляемые бомбы Paveway IV. Целями бомбардировок, как утверждают власти США, стали радары и площадки для запуска беспилотников.При этом, как заявил член политбюро "Ансар Аллы" Али аль-Кухум, движение также атаковало объекты Штатов и Британии, которым, по его словам, не удалось нанести ущерб военно-воздушной базе Ад-Длейми в Сане. МИД правительства хуситов пообещал, что нападающая сторона "заплатит высокую цену". Минобороны США, в свою очередь, сообщило, что не зафиксировало ответных шагов йеменского движения.Комментарии Вашингтона и ЛондонаПрезидент США Джо Байден назвал операцию ответом на угрозу судоходства в регионе. Хуситы 9 января предприняли крупнейшую атаку против военных кораблей США, добавил он.Эти направленные удары — ясное послание, что США и союзники не потерпят атак на наш персонал и не позволят враждебным акторам подвергать опасности свободу навигации на одном из наиболее критически важных коммерческих направлений.Глава государства также пригрозил, что "без колебаний" примет дополнительные меры, если они потребуются.Британский премьер Риши Сунак присоединился к заявлению Байдена и связал операцию с угрозой судам королевства и других стран.Вместе с США и при поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна мы в порядке самообороны предприняли ограниченные, необходимые и соразмерные действия против целей, связанных с этими атаками, чтобы ослабить военный потенциал хуситов и защитить глобальное судоходство.Помимо этого, Белый дом назвал безосновательными заявления хуситов, что их атаки на военные корабли и гражданские суда связаны с продолжающимся конфликтом в Газе.В тоже время в американской администрации заверили, что не хотят эскалации напряженности на Ближнем Востоке, а лишь нацелены на ослабление возможности "Ансар Аллы" продолжать обстреливать суда в Красном море.Операцию поддержал и спикер палаты представителей США, контролируемой республиканцами, Майк Джонсон. Он также расценил атаки на хуситов как расплату за нападения на американские корабли и коммерческие суда.У самого Белого дома при этом собрались десятки активистов, требующих прекратить боевые действия против Йемена, а также призывающих к прекращению огня в Газе.Обострение ситуации на Красном мореВ середине ноября "Ансар Алла", правящее на севере Йемена, пригрозило атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи. После этого некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические компании BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алле" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции.

https://ria.ru/20240111/oon-1920636953.html

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

https://ria.ru/20240103/ssha-1919560052.html

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в мире, сша, великобритания, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, ходейда (город), красное море