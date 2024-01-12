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Пентагон отказался комментировать возможность ударов по позициям хуситов
Пентагон отказался комментировать возможность ударов по позициям хуситов - РИА Новости, 12.01.2024
Пентагон отказался комментировать возможность ударов по позициям хуситов
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о якобы готовящихся ударах США по позициям движения "Ансар Алла"... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T00:52
2024-01-12T00:52
2024-01-12T01:02
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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о якобы готовящихся ударах США по позициям движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене, заявил, что не намерен спекулировать на тему будущих военных операций. Газета Financial Times ранее сообщила, что США совместно с Великобританией намерены нанести удары по позициям хуситов, в том числе по площадкам для запуска ракет и принадлежащих им оружейным складам. Вслед за этим издание журналист Times Стивен Суинфорд опубликовал собственный материал, в котором заявил, что удары, предположительно, будут нанесены в ночь с 11 на 12 января.
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в мире, сша, йемен, великобритания, патрик райдер, министерство обороны сша, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Йемен, Великобритания, Патрик Райдер, Министерство обороны США, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Пентагон отказался комментировать возможность ударов по позициям хуситов
Пентагон отказался комментировать возможные удары по позициям хуситов в Йемене