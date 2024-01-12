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В Польше мужчина собрал арсенал вооружений времен Второй мировой войны
В Польше мужчина собрал арсенал вооружений времен Второй мировой войны - РИА Новости, 12.01.2024
В Польше мужчина собрал арсенал вооружений времен Второй мировой войны
Польская полиция обнаружила на частном участке в городе Отвоцк в Мазовецком воеводстве в центральной Польше целый арсенал вооружений времен Второй мировой... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:52
2024-01-12T13:52
2024-01-12T13:52
в мире
польша
мазовецкое воеводство
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ВАРШАВА, 12 янв – РИА Новости. Польская полиция обнаружила на частном участке в городе Отвоцк в Мазовецком воеводстве в центральной Польше целый арсенал вооружений времен Второй мировой войны, сообщает радиостанция RMF24. В коллекции 47-летнего поляка были винтовки, артиллерийские патроны, гранаты, противотанковый артиллерийский снаряд и 2,5 килограмма взрывчатки, включая порох. Полицейским пришлось вызвать саперов, чтобы безопасно вывезти вооружение. Помимо этого, в жилище коллекционера были обнаружены наркотики. Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы за нелегальное хранение наркотических веществ и оружия.
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в мире, польша, мазовецкое воеводство
В мире, Польша, Мазовецкое воеводство
В Польше мужчина собрал арсенал вооружений времен Второй мировой войны
Поляк собрал арсенал вооружений времен Второй мировой войны и 2,5 кг взрывчатки
ВАРШАВА, 12 янв – РИА Новости.
Польская полиция обнаружила на частном участке в городе Отвоцк в Мазовецком воеводстве в центральной Польше целый арсенал вооружений времен Второй мировой войны, сообщает радиостанция RMF24
.
В коллекции 47-летнего поляка были винтовки, артиллерийские патроны, гранаты, противотанковый артиллерийский снаряд и 2,5 килограмма взрывчатки, включая порох. Полицейским пришлось вызвать саперов, чтобы безопасно вывезти вооружение.
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Помимо этого, в жилище коллекционера были обнаружены наркотики.
Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы за нелегальное хранение наркотических веществ и оружия.