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В Польше мужчина собрал арсенал вооружений времен Второй мировой войны

В Польше мужчина собрал арсенал вооружений времен Второй мировой войны - РИА Новости, 12.01.2024

В Польше мужчина собрал арсенал вооружений времен Второй мировой войны

Польская полиция обнаружила на частном участке в городе Отвоцк в Мазовецком воеводстве в центральной Польше целый арсенал вооружений времен Второй мировой... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:52

2024-01-12T13:52

2024-01-12T13:52

в мире

польша

мазовецкое воеводство

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ВАРШАВА, 12 янв – РИА Новости. Польская полиция обнаружила на частном участке в городе Отвоцк в Мазовецком воеводстве в центральной Польше целый арсенал вооружений времен Второй мировой войны, сообщает радиостанция RMF24. В коллекции 47-летнего поляка были винтовки, артиллерийские патроны, гранаты, противотанковый артиллерийский снаряд и 2,5 килограмма взрывчатки, включая порох. Полицейским пришлось вызвать саперов, чтобы безопасно вывезти вооружение. Помимо этого, в жилище коллекционера были обнаружены наркотики. Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы за нелегальное хранение наркотических веществ и оружия.

https://ria.ru/20231220/prigovor-1916995926.html

польша

мазовецкое воеводство

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в мире, польша, мазовецкое воеводство