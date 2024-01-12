https://ria.ru/20240112/vyzhit_v_samarkande-1920962369.html

Знаменитостей возмутили ужасные условия на съемках "Выжить в Самарканде"

Знаменитостей возмутили ужасные условия на съемках "Выжить в Самарканде" - РИА Новости, 12.01.2024

Знаменитостей возмутили ужасные условия на съемках "Выжить в Самарканде"

Звездные участники реалити-шоу "Выжить в Самарканде" возмутились условиями проживания в горах Узбекистана во время съемок новых эпизодов проекта, сообщает... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:38

2024-01-12T16:38

2024-01-12T17:26

шоубиз

узбекистан

россия

влад топалов

митя фомин

сергей горелик

тнт (телеканал)

знаменитости

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Звездные участники реалити-шоу "Выжить в Самарканде" возмутились условиями проживания в горах Узбекистана во время съемок новых эпизодов проекта, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.Певцы Влад Топалов, Митя Фомин, Назима и Юлия Паршута, модель Вики Одинцова и комик Сергей Гореликов, не ожидали, что из комфортабельного отеля их сразу отправят в горы."Нервно, если честно. Не хотелось бы проснуться с пауком на голове! Мы не привыкли жить в таких условиях", – высказалась Вики Одинцова.По условиям передачи, звезды должны научиться жить в горах, строить юрты и стричь овец."С гигиеной беда. Нет нормального умывальника, чтобы хотя бы почистить зубы и умыться", – поделился певец Влад Топалов."Выжить в Самарканде" — второй сезон реалити "Выжить в…", в котором две команды участников — звезд российского шоу-бизнеса и обычных жителей разных регионов России — будут соревноваться за денежный приз.За победу поборются 12 человек, но обладателем главного приза станет только один.Первый выпуск реалити-шоу "Выжить в Самарканде" стартует на ТНТ вечером 14 января.

https://ria.ru/20230901/khilkevich-1893722658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

узбекистан, россия, влад топалов, митя фомин, сергей горелик, тнт (телеканал), знаменитости, новости шоу-бизнеса