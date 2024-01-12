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Знаменитостей возмутили ужасные условия на съемках "Выжить в Самарканде" - РИА Новости, 12.01.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
16:38 12.01.2024 (обновлено: 17:26 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/vyzhit_v_samarkande-1920962369.html
Знаменитостей возмутили ужасные условия на съемках "Выжить в Самарканде"
Знаменитостей возмутили ужасные условия на съемках "Выжить в Самарканде" - РИА Новости, 12.01.2024
Знаменитостей возмутили ужасные условия на съемках "Выжить в Самарканде"
Звездные участники реалити-шоу "Выжить в Самарканде" возмутились условиями проживания в горах Узбекистана во время съемок новых эпизодов проекта, сообщает... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:38
2024-01-12T17:26
шоубиз
узбекистан
россия
влад топалов
митя фомин
сергей горелик
тнт (телеканал)
знаменитости
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Звездные участники реалити-шоу "Выжить в Самарканде" возмутились условиями проживания в горах Узбекистана во время съемок новых эпизодов проекта, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.Певцы Влад Топалов, Митя Фомин, Назима и Юлия Паршута, модель Вики Одинцова и комик Сергей Гореликов, не ожидали, что из комфортабельного отеля их сразу отправят в горы.&quot;Нервно, если честно. Не хотелось бы проснуться с пауком на голове! Мы не привыкли жить в таких условиях&quot;, – высказалась Вики Одинцова.По условиям передачи, звезды должны научиться жить в горах, строить юрты и стричь овец.&quot;С гигиеной беда. Нет нормального умывальника, чтобы хотя бы почистить зубы и умыться&quot;, – поделился певец Влад Топалов."Выжить в Самарканде" — второй сезон реалити "Выжить в…", в котором две команды участников — звезд российского шоу-бизнеса и обычных жителей разных регионов России — будут соревноваться за денежный приз.За победу поборются 12 человек, но обладателем главного приза станет только один.Первый выпуск реалити-шоу "Выжить в Самарканде" стартует на ТНТ вечером 14 января.
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узбекистан, россия, влад топалов, митя фомин, сергей горелик, тнт (телеканал), знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Узбекистан, Россия, Влад Топалов, Митя Фомин, Сергей Горелик, ТНТ (телеканал), Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Знаменитостей возмутили ужасные условия на съемках "Выжить в Самарканде"

Звезды возмутились условиями проживания в новом сезоне шоу "Выжить в Самарканде"

© Фото : пресс-служба телекомпании ТНТКадр со съемок шоу "Выжить в Самарканде"
Кадр со съемок шоу Выжить в Самарканде - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : пресс-служба телекомпании ТНТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Звездные участники реалити-шоу "Выжить в Самарканде" возмутились условиями проживания в горах Узбекистана во время съемок новых эпизодов проекта, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.
Певцы Влад Топалов, Митя Фомин, Назима и Юлия Паршута, модель Вики Одинцова и комик Сергей Гореликов, не ожидали, что из комфортабельного отеля их сразу отправят в горы.
«

"Нервно, если честно. Не хотелось бы проснуться с пауком на голове! Мы не привыкли жить в таких условиях", – высказалась Вики Одинцова.

По условиям передачи, звезды должны научиться жить в горах, строить юрты и стричь овец.
«

"С гигиеной беда. Нет нормального умывальника, чтобы хотя бы почистить зубы и умыться", – поделился певец Влад Топалов.

"Выжить в Самарканде" — второй сезон реалити "Выжить в…", в котором две команды участников — звезд российского шоу-бизнеса и обычных жителей разных регионов России — будут соревноваться за денежный приз.
За победу поборются 12 человек, но обладателем главного приза станет только один.
Первый выпуск реалити-шоу "Выжить в Самарканде" стартует на ТНТ вечером 14 января.
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ШоубизУзбекистанРоссияВлад ТопаловМитя ФоминСергей ГореликТНТ (телеканал)ЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
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