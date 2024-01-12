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Великобритания выделит Киеву 255 миллионов долларов на создание тысяч БПЛА - РИА Новости, 12.01.2024
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19:38 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/vydelenie-1921043789.html
Великобритания выделит Киеву 255 миллионов долларов на создание тысяч БПЛА
Великобритания выделит Киеву 255 миллионов долларов на создание тысяч БПЛА - РИА Новости, 12.01.2024
Великобритания выделит Киеву 255 миллионов долларов на создание тысяч БПЛА
Британия выделяет Киеву 255 миллионов долларов на создание еще тысяч дронов, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T19:38
2024-01-12T19:38
в мире
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риши сунак
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Британия выделяет Киеву 255 миллионов долларов на создание еще тысяч дронов, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. "(Британия выделяет Киеву) 200 миллионов фунтов на создание еще тысяч дронов", - заявил Сунак на пресс-конференции в Киеве. Ранее премьер Британии объявил, что страна выделяет самый большой единовременный пакет военной помощи Киеву в размере порядка 3,2 миллиона долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, киев, риши сунак, нато, россия, украина, сергей лавров
В мире, Киев, Риши Сунак, НАТО, Россия, Украина, Сергей Лавров
Великобритания выделит Киеву 255 миллионов долларов на создание тысяч БПЛА

Сунак: Великобритания выделит Киеву 255 млн долларов на создание еще тысяч БПЛА

© AP Photo / Stefan RousseauПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Stefan Rousseau
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи в Киеве
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Британия выделяет Киеву 255 миллионов долларов на создание еще тысяч дронов, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
«
"(Британия выделяет Киеву) 200 миллионов фунтов на создание еще тысяч дронов", - заявил Сунак на пресс-конференции в Киеве.
Ранее премьер Британии объявил, что страна выделяет самый большой единовременный пакет военной помощи Киеву в размере порядка 3,2 миллиона долларов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
СМИ: Сунак объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине
Вчера, 17:27
 
В миреКиевРиши СунакНАТОРоссияУкраинаСергей Лавров
 
 
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