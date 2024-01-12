https://ria.ru/20240112/vydelenie-1921043789.html

Великобритания выделит Киеву 255 миллионов долларов на создание тысяч БПЛА

Великобритания выделит Киеву 255 миллионов долларов на создание тысяч БПЛА - РИА Новости, 12.01.2024

Великобритания выделит Киеву 255 миллионов долларов на создание тысяч БПЛА

Британия выделяет Киеву 255 миллионов долларов на создание еще тысяч дронов, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T19:38

2024-01-12T19:38

2024-01-12T19:38

в мире

киев

риши сунак

нато

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украина

сергей лавров

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Британия выделяет Киеву 255 миллионов долларов на создание еще тысяч дронов, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. "(Британия выделяет Киеву) 200 миллионов фунтов на создание еще тысяч дронов", - заявил Сунак на пресс-конференции в Киеве. Ранее премьер Британии объявил, что страна выделяет самый большой единовременный пакет военной помощи Киеву в размере порядка 3,2 миллиона долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240112/ukraina-1921013610.html

киев

россия

украина

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в мире, киев, риши сунак, нато, россия, украина, сергей лавров