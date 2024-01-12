https://ria.ru/20240112/vydelenie-1921043789.html
Великобритания выделит Киеву 255 миллионов долларов на создание тысяч БПЛА
Великобритания выделит Киеву 255 миллионов долларов на создание тысяч БПЛА - РИА Новости, 12.01.2024
Великобритания выделит Киеву 255 миллионов долларов на создание тысяч БПЛА
Британия выделяет Киеву 255 миллионов долларов на создание еще тысяч дронов, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T19:38
2024-01-12T19:38
2024-01-12T19:38
в мире
киев
риши сунак
нато
россия
украина
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921020520_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_508ddcc0f28a8c442bdb1e2e0da61be7.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Британия выделяет Киеву 255 миллионов долларов на создание еще тысяч дронов, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. "(Британия выделяет Киеву) 200 миллионов фунтов на создание еще тысяч дронов", - заявил Сунак на пресс-конференции в Киеве. Ранее премьер Британии объявил, что страна выделяет самый большой единовременный пакет военной помощи Киеву в размере порядка 3,2 миллиона долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240112/ukraina-1921013610.html
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921020520_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b8c969d7b0d9c6e20cdc39d0cf4fb06a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, риши сунак, нато, россия, украина, сергей лавров
В мире, Киев, Риши Сунак, НАТО, Россия, Украина, Сергей Лавров
Великобритания выделит Киеву 255 миллионов долларов на создание тысяч БПЛА
Сунак: Великобритания выделит Киеву 255 млн долларов на создание еще тысяч БПЛА