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ЦИК направил приглашения для наблюдения на выборах президента России
ЦИК направил приглашения для наблюдения на выборах президента России - РИА Новости, 12.01.2024
ЦИК направил приглашения для наблюдения на выборах президента России
Центральная избирательная комиссия РФ направила приглашения зарубежным партнерам для наблюдения на выборах президента, сообщил член ЦИК Павел Андреев. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T15:52
2024-01-12T15:52
2024-01-12T15:54
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ направила приглашения зарубежным партнерам для наблюдения на выборах президента, сообщил член ЦИК Павел Андреев. "Приглашения уже направлены нашим партнерам в избирательных органах в не недружественных странах, а также в профильные отраслевые организации", - сказал Андреев журналистам. "Интерес большой. Поступают ответы", - добавил он. Выборы президента РФ состоятся 17 марта 2024 года.
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политика, россия, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, ЦИК РФ
ЦИК направил приглашения для наблюдения на выборах президента России
ЦИК направил приглашения партнерам для наблюдения на выборах президента