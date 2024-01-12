https://ria.ru/20240112/vybory-1920972421.html

ЦИК направил приглашения для наблюдения на выборах президента России

ЦИК направил приглашения для наблюдения на выборах президента России - РИА Новости, 12.01.2024

ЦИК направил приглашения для наблюдения на выборах президента России

Центральная избирательная комиссия РФ направила приглашения зарубежным партнерам для наблюдения на выборах президента, сообщил член ЦИК Павел Андреев. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T15:52

2024-01-12T15:52

2024-01-12T15:54

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ направила приглашения зарубежным партнерам для наблюдения на выборах президента, сообщил член ЦИК Павел Андреев. "Приглашения уже направлены нашим партнерам в избирательных органах в не недружественных странах, а также в профильные отраслевые организации", - сказал Андреев журналистам. "Интерес большой. Поступают ответы", - добавил он. Выборы президента РФ состоятся 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20240109/vybory-1920286807.html

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