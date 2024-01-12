https://ria.ru/20240112/volobuev-1921019436.html
Бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева* объявили в розыск
Бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева* объявили в розыск - РИА Новости, 12.01.2024
Бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева* объявили в розыск
Экс-вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев* объявлен в розыск, следует из базы МВД России. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T17:45
2024-01-12T17:45
2024-01-12T17:56
россия
газпромбанк
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безопасность
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Экс-вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев* объявлен в розыск, следует из базы МВД России."Волобуев Игорь*, 15.6.1971. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.Минюст внес в реестр иноагентов Волобуева* 13 октября. Согласно данным министерства, бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев* открыто поддерживал украинские власти, негативно высказывался о спецоперации и присоединился к подразделению ВСУ. Он участвовал в создании для неограниченного круга лиц материалов иноагентов, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Не живет в России.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20240109/rozysk-1920306107.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева* объявили в розыск
МВД объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева