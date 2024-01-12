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Бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева* объявили в розыск - РИА Новости, 12.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:45 12.01.2024 (обновлено: 17:56 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/volobuev-1921019436.html
Бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева* объявили в розыск
Бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева* объявили в розыск - РИА Новости, 12.01.2024
Бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева* объявили в розыск
Экс-вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев* объявлен в розыск, следует из базы МВД России. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T17:45
2024-01-12T17:56
россия
газпромбанк
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
украина
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Экс-вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев* объявлен в розыск, следует из базы МВД России."Волобуев Игорь*, 15.6.1971. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.Минюст внес в реестр иноагентов Волобуева* 13 октября. Согласно данным министерства, бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев* открыто поддерживал украинские власти, негативно высказывался о спецоперации и присоединился к подразделению ВСУ. Он участвовал в создании для неограниченного круга лиц материалов иноагентов, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Не живет в России.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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россия, газпромбанк, вооруженные силы украины, безопасность, украина, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр
Россия, Газпромбанк, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ситуация в ДНР и ЛНР
Бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева* объявили в розыск

МВД объявило в розыск бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИгорь Волобуев*
Игорь Волобуев* - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Игорь Волобуев*. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Экс-вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев* объявлен в розыск, следует из базы МВД России.
"Волобуев Игорь*, 15.6.1971. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.
Минюст внес в реестр иноагентов Волобуева* 13 октября. Согласно данным министерства, бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев* открыто поддерживал украинские власти, негативно высказывался о спецоперации и присоединился к подразделению ВСУ. Он участвовал в создании для неограниченного круга лиц материалов иноагентов, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Не живет в России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Михаил Ходорковский - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
МВД объявило в розыск Ходорковского*
9 января, 14:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияГазпромбанкВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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