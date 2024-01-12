https://ria.ru/20240112/volobuev-1921019436.html

Бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева* объявили в розыск

Бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева* объявили в розыск - РИА Новости, 12.01.2024

Бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева* объявили в розыск

Экс-вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев* объявлен в розыск, следует из базы МВД России. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T17:45

2024-01-12T17:45

2024-01-12T17:56

россия

газпромбанк

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

украина

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Экс-вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев* объявлен в розыск, следует из базы МВД России."Волобуев Игорь*, 15.6.1971. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - сообщается в ведомственной базе розыска. Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.Минюст внес в реестр иноагентов Волобуева* 13 октября. Согласно данным министерства, бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев* открыто поддерживал украинские власти, негативно высказывался о спецоперации и присоединился к подразделению ВСУ. Он участвовал в создании для неограниченного круга лиц материалов иноагентов, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами. Не живет в России.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20240109/rozysk-1920306107.html

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Кирилл Волков

россия, газпромбанк, вооруженные силы украины, безопасность, украина, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр