https://ria.ru/20240112/velikiy_novgorod-1920974342.html

ВЭБ и АСИ рассмотрят "Сильные идеи для нового времени" в Великом Новгороде

ВЭБ и АСИ рассмотрят "Сильные идеи для нового времени" в Великом Новгороде - РИА Новости, 12.01.2024

ВЭБ и АСИ рассмотрят "Сильные идеи для нового времени" в Великом Новгороде

ВЭБ.РФ и Агентство стратегических инициатив (АСИ) продолжают миссии в регионах в рамках сбора "Сильных идей для нового времени"; сегодня команда работает в... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:09

2024-01-12T16:09

2024-01-12T16:09

великий новгород

вэб.рф (вэб)

светлана чупшева

андрей никитин (политик)

игорь шувалов

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. ВЭБ.РФ и Агентство стратегических инициатив (АСИ) продолжают миссии в регионах в рамках сбора "Сильных идей для нового времени"; сегодня команда работает в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба ВЭБа. В пятницу состоялась встреча генерального директора АСИ Светланы Чупшевой и губернатора Новгородской области Андрея Никитина с представителями бизнеса и студенческого сообщества региона. От Новгородской области около 100 человек уже подали свои идеи. В частности, предложена разработка креативных адаптированных наборов для арт-терапии на отечественных материалах и трудногорючего полимерного материала для 3Д печати. Также от Новгородской области пришло несколько идей в треке "Качество жизни населения". Например, идея по развитию открытых систем оплаты для населения. Лучшие идеи будут представлены на форуме "Сильные идеи для нового времени", который пройдет в четвертый раз с 26 по 27 февраля в Москве. Он объединил уже более 400 тысяч неравнодушных человек, в ходе конкурса собрано свыше 57 тысяч идей для развития страны. Кроме того, в ходе мероприятия во второй раз состоится конкурс растущих российских брендов "Знай наших", на который в прошлом году поступили заявки от 5 тыс. российских торговых марок, говорится в сообщении. Форум "Сильные идеи для нового времени" стал площадкой для продвижения решений региональных компаний, которые пока не смогли масштабировать свою историю на всю страну и за ее пределы. Председатель ВЭБ.РФ, глава экспертного совета АСИ Игорь Шувалов, комментируя форум, отметил его особую значимость. "Трансформация жизни вокруг зачастую начинается с небольших проектов и малых дел. Участников форума "Сильные идеи для нового времени" объединяет стремление реализовать позитивные изменения в своём родном дворе, районе, городе. Из их проектов и инициатив формируется повестка будущего развития всей страны", - приводятся в сообщении его слова. В этом году сбор заявок на конкурс брендов продлится до 15 января, а на форум - до 31 января. Темы отбора включают важнейшие вопросы, которые интересуют и простых людей, и предпринимателей, и общественных деятелей, экспертное сообщество. Это повышение качества жизни людей, развитие экономики и предпринимательства, цифровых сервисов, системы образования, занятости и госуправления, добавили в пресс-службе. В ходе встречи Чупшева отметила, что по результатам рейтинга качества жизни видно, что все больше людей в нашей стране отмечают рост возможностей для самореализации и развития. "И одну из таких возможностей – заявить о себе, реализовать свой проект – дает форум. Новгородцы уже активно участвуют, и мы очень надеемся, что до конца января получим еще немало достойных, интересных идей и проектов от жителей региона – как по улучшению социальной сферы, так и по другим направлениям подачи заявок", – цитирует пресс-служба главу АСИ. В свою очередь, губернатор Никитин подчеркнул, что Новгородская область традиционно участвует во всех активностях и инициативах Агентства стратегических инициатив. "Особо хочу отметить форум "Сильные идеи для нового времени". Новгородские инициативы неизменно попадают в топ лучших. Для нас участие в таких крупных федеральных мероприятиях имеет большое значение. Сегодня мы подпишем соглашение с АСИ о внедрении в Новгородской области регионального стандарта развития креативных индустрий, разработанного по поручению президента. Уверен, что это позволит нам "перезагрузиться", реализовать творческий потенциал новгородцев, ускорить развитие региона. Нашим надежным партнером сегодня является ВЭБ.РФ. Они оказали поддержку в разработке комплексного мастер-плана по развитию наших территорий: Валдайского национального парка и других территорий, схемы развития туризма "Из Москвы в Санкт-Петербург". Мы благодарны коллегам за поддержку и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - сказал глава региона, его слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20231228/velikiy_novgorod-1918809093.html

https://ria.ru/20231219/prioritet-1916739523.html

великий новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

великий новгород, вэб.рф (вэб), светлана чупшева, андрей никитин (политик), игорь шувалов, агентство стратегических инициатив (аси)