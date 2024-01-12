https://ria.ru/20240112/vdnkh-1920897561.html
На выставке "Россия" прошел день Орловской области
На выставке "Россия" прошел день Орловской области - РИА Новости, 12.01.2024
На выставке "Россия" прошел день Орловской области
Орловцы в ходе дня региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве провели флешмоб с исполнением песни "Катюша", в котором приняли участие артисты... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:12
2024-01-12T12:12
2024-01-12T12:12
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
орловская область
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Орловцы в ходе дня региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве провели флешмоб с исполнением песни "Катюша", в котором приняли участие артисты творческих коллективов и гости выставки, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области в пятницу. "Одним из самых массовых и запоминающихся событий Дня Орловской области на главной выставке страны стал флешмоб, в рамках которого была исполнена легендарная песня "Катюша". Знакомые строки начали звучать в тесных рядах посетителей выставки в минуты начала презентации Орловской области. Песню затянули артисты губернаторского хора "Лик", ансамблей "Славица" и "Каравай", – говорится в сообщении. Отмечается, что певцам стали стихийно подпевать сотни посетителей ВДНХ, а когда артисты завершили исполнение, их поблагодарили долгими аплодисментами. В международной выставке-форум "Россия" на территории ВДНХ в Москве участвуют 89 регионов страны, они знакомят посетителей со своими достижениями, каждому субъекту РФ в программе выставки посвящен день. Выставка открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года.
https://ria.ru/20240112/vystavka-1920867950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выставка-форум "россия", орловская область, москва
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Орловская область, Москва
На выставке "Россия" прошел день Орловской области
На дне Орловской области на ВДНХ прошел флешмоб с исполнением песни "Катюша"
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Орловцы в ходе дня региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве провели флешмоб с исполнением песни "Катюша", в котором приняли участие артисты творческих коллективов и гости выставки, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области в пятницу.
"Одним из самых массовых и запоминающихся событий Дня Орловской области на главной выставке страны стал флешмоб, в рамках которого была исполнена легендарная песня "Катюша". Знакомые строки начали звучать в тесных рядах посетителей выставки в минуты начала презентации Орловской области. Песню затянули артисты губернаторского хора "Лик", ансамблей "Славица" и "Каравай", – говорится в сообщении.
Отмечается, что певцам стали стихийно подпевать сотни посетителей ВДНХ, а когда артисты завершили исполнение, их поблагодарили долгими аплодисментами.
В международной выставке-форум "Россия" на территории ВДНХ в Москве участвуют 89 регионов страны, они знакомят посетителей со своими достижениями, каждому субъекту РФ
в программе выставки посвящен день. Выставка открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года.
На выставке-форуме "Россия" пройдет День Байкала