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На выставке "Россия" прошел день Орловской области - РИА Новости, 12.01.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
12:12 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/vdnkh-1920897561.html
На выставке "Россия" прошел день Орловской области
На выставке "Россия" прошел день Орловской области - РИА Новости, 12.01.2024
На выставке "Россия" прошел день Орловской области
Орловцы в ходе дня региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве провели флешмоб с исполнением песни "Катюша", в котором приняли участие артисты... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:12
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выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
орловская область
москва
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Орловцы в ходе дня региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве провели флешмоб с исполнением песни "Катюша", в котором приняли участие артисты творческих коллективов и гости выставки, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области в пятницу. "Одним из самых массовых и запоминающихся событий Дня Орловской области на главной выставке страны стал флешмоб, в рамках которого была исполнена легендарная песня "Катюша". Знакомые строки начали звучать в тесных рядах посетителей выставки в минуты начала презентации Орловской области. Песню затянули артисты губернаторского хора "Лик", ансамблей "Славица" и "Каравай", – говорится в сообщении. Отмечается, что певцам стали стихийно подпевать сотни посетителей ВДНХ, а когда артисты завершили исполнение, их поблагодарили долгими аплодисментами. В международной выставке-форум "Россия" на территории ВДНХ в Москве участвуют 89 регионов страны, они знакомят посетителей со своими достижениями, каждому субъекту РФ в программе выставки посвящен день. Выставка открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года.
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выставка-форум "россия", орловская область, москва
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Орловская область, Москва
На выставке "Россия" прошел день Орловской области

На дне Орловской области на ВДНХ прошел флешмоб с исполнением песни "Катюша"

© Фото : пресс-служба Губернатора Орловской областиФлешмоб с исполнением песни "Катюша" прошел в ходе дня Орловской области на выставке "Россия" на ВДНХ
Флешмоб с исполнением песни Катюша прошел в ходе дня Орловской области на выставке Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : пресс-служба Губернатора Орловской области
Флешмоб с исполнением песни "Катюша" прошел в ходе дня Орловской области на выставке "Россия" на ВДНХ
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Орловцы в ходе дня региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве провели флешмоб с исполнением песни "Катюша", в котором приняли участие артисты творческих коллективов и гости выставки, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области в пятницу.
"Одним из самых массовых и запоминающихся событий Дня Орловской области на главной выставке страны стал флешмоб, в рамках которого была исполнена легендарная песня "Катюша". Знакомые строки начали звучать в тесных рядах посетителей выставки в минуты начала презентации Орловской области. Песню затянули артисты губернаторского хора "Лик", ансамблей "Славица" и "Каравай", – говорится в сообщении.
Отмечается, что певцам стали стихийно подпевать сотни посетителей ВДНХ, а когда артисты завершили исполнение, их поблагодарили долгими аплодисментами.
В международной выставке-форум "Россия" на территории ВДНХ в Москве участвуют 89 регионов страны, они знакомят посетителей со своими достижениями, каждому субъекту РФ в программе выставки посвящен день. Выставка открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года.
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