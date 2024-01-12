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"Непоправимый ущерб". СМИ сообщили, что ВС России уничтожили на Украине - РИА Новости, 12.01.2024
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12:34 12.01.2024
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"Непоправимый ущерб". СМИ сообщили, что ВС России уничтожили на Украине
"Непоправимый ущерб". СМИ сообщили, что ВС России уничтожили на Украине - РИА Новости, 12.01.2024
"Непоправимый ущерб". СМИ сообщили, что ВС России уничтожили на Украине
Российские военные бьют по объектам ВСУ с западным вооружением, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:34
2024-01-12T12:34
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские военные бьют по объектам ВСУ с западным вооружением, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.&quot;Российская армия усилила свои атаки, достигая и военных объектов, где хранилось различное западное вооружение&quot;, — отметил эксперт.Он указал, что российская стратегия ведения интенсивных боевых действий нанесла необратимый урон структуре войск ВСУ, а также быстро истощила оборонительный арсенал Украины.Специалист подчеркнул, что из-за прекращения военной поддержки США и нехватки ракет для систем ПВО ситуация для Украины станет хуже, поскольку ее столица станет еще более уязвимой для российских ударов.&quot;Все это еще больше приближает украинское руководство к поражению, не давая возможности переломить ход конфликта&quot;, — резюмировал Лейрос.В Минобороны на прошлой неделе сообщили, что ВС России с начала года нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям ВПК, аэродромам, арсеналам.Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 9 января признал, что украинская армия испытывает нехватку управляемых зенитных ракет. По его словам, западные партнеры "в разы" увеличили производство боеприпасов для нужд ВСУ, но не могут покрыть текущие потребности.В Москве не раз заявляли, что поставки странами НАТО вооружений Украине ничего не меняют на поле боя и только затягивают конфликт.
https://ria.ru/20240112/samolet-1920886482.html
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украина, сша, москва, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, политика
Украина, США, Москва, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Политика
"Непоправимый ущерб". СМИ сообщили, что ВС России уничтожили на Украине

InfoBRICS: ВС России ударили по объектам ВСУ с западным оружием

© AP Photo / Ukrainian Emergency ServiceПожарные на месте взрыва в Киеве
Пожарные на месте взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Ukrainian Emergency Service
Пожарные на месте взрыва в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские военные бьют по объектам ВСУ с западным вооружением, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
«

"Российская армия усилила свои атаки, достигая и военных объектов, где хранилось различное западное вооружение", — отметил эксперт.

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Он указал, что российская стратегия ведения интенсивных боевых действий нанесла необратимый урон структуре войск ВСУ, а также быстро истощила оборонительный арсенал Украины.
Специалист подчеркнул, что из-за прекращения военной поддержки США и нехватки ракет для систем ПВО ситуация для Украины станет хуже, поскольку ее столица станет еще более уязвимой для российских ударов.
«

"Все это еще больше приближает украинское руководство к поражению, не давая возможности переломить ход конфликта", — резюмировал Лейрос.

В Минобороны на прошлой неделе сообщили, что ВС России с начала года нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям ВПК, аэродромам, арсеналам.
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 9 января признал, что украинская армия испытывает нехватку управляемых зенитных ракет. По его словам, западные партнеры "в разы" увеличили производство боеприпасов для нужд ВСУ, но не могут покрыть текущие потребности.
В Москве не раз заявляли, что поставки странами НАТО вооружений Украине ничего не меняют на поле боя и только затягивают конфликт.
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