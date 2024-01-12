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Киев откажется от призыва инвалидов и "реестра должников", заявили в Раде - РИА Новости, 12.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:13 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/ukraina-1920883991.html
Киев откажется от призыва инвалидов и "реестра должников", заявили в Раде
Киев откажется от призыва инвалидов и "реестра должников", заявили в Раде - РИА Новости, 12.01.2024
Киев откажется от призыва инвалидов и "реестра должников", заявили в Раде
Замглавы комитета Верховной рады по нацбезопасности Марьяна Безуглая рассказала о свежих правках в скандальный закон о мобилизации: по ее данным, власти Украины РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:13
2024-01-12T11:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Замглавы комитета Верховной рады по нацбезопасности Марьяна Безуглая рассказала о свежих правках в скандальный закон о мобилизации: по ее данным, власти Украины откажутся от электронных повесток, отсрочек для действующих депутатов, призыва инвалидов и создания "реестра должников" подразумевающего создание списка граждан, нарушивших порядок воинского учета, и серьезные санкции в их отношении. Ранее глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что законопроект о мобилизации отозван с рассмотрения Верховной радой и возвращен на доработку. Впоследствии украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что в законопроект о мобилизации не будет мобилизации инвалидов и "существенных ограничений" прав человека. "Что планируется изменить по результатам обсуждения в Верховной Раде Украины законопроекта о рекрутинге, мобилизации и прохождении военной службы? Сейчас это следующее... исключить антиконституционные нормы о внесении в реестр должников... вернуть норму о предоставлении отсрочки от мобилизации и права на освобождение всем лицам с инвалидностью, в том числе III группы... исключить отсрочку действующим народным депутатам Украины... исключить повестки по электронной почте", - говорится в публикации, размещенной на странице Безуглой в соцсети.Кроме того, по словам Безуглой, планируется определение порядка увольнения военнослужащих в зависимости от срока службы в зоне боевых действий или в тылу, возвращение нормы о предоставлении отсрочки от мобилизации и права на освобождение для военнообязанных, имеющих супругу или супруга из числа лиц с инвалидностью, в том числе III группы, возвращение отсрочки для усыновителей, опекунов, попечителей и приемных родителей, а также определение статей уголовного кодекса, осужденные по которым, могут по желанию поступить на службу в ВСУ. Владимир Зеленский на пресс-конференции в декабре сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240111/zelenskiy-1920754428.html
https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html
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в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Киев откажется от призыва инвалидов и "реестра должников", заявили в Раде

Депутат Безуглая: Украина откажется от призыва инвалидов и "реестра должников"

© AP Photo / Hanna ArhirovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Замглавы комитета Верховной рады по нацбезопасности Марьяна Безуглая рассказала о свежих правках в скандальный закон о мобилизации: по ее данным, власти Украины откажутся от электронных повесток, отсрочек для действующих депутатов, призыва инвалидов и создания "реестра должников" подразумевающего создание списка граждан, нарушивших порядок воинского учета, и серьезные санкции в их отношении.
Ранее глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что законопроект о мобилизации отозван с рассмотрения Верховной радой и возвращен на доработку. Впоследствии украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что в законопроект о мобилизации не будет мобилизации инвалидов и "существенных ограничений" прав человека.
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"Что планируется изменить по результатам обсуждения в Верховной Раде Украины законопроекта о рекрутинге, мобилизации и прохождении военной службы? Сейчас это следующее... исключить антиконституционные нормы о внесении в реестр должников... вернуть норму о предоставлении отсрочки от мобилизации и права на освобождение всем лицам с инвалидностью, в том числе III группы... исключить отсрочку действующим народным депутатам Украины... исключить повестки по электронной почте", - говорится в публикации, размещенной на странице Безуглой в соцсети.
Кроме того, по словам Безуглой, планируется определение порядка увольнения военнослужащих в зависимости от срока службы в зоне боевых действий или в тылу, возвращение нормы о предоставлении отсрочки от мобилизации и права на освобождение для военнообязанных, имеющих супругу или супруга из числа лиц с инвалидностью, в том числе III группы, возвращение отсрочки для усыновителей, опекунов, попечителей и приемных родителей, а также определение статей уголовного кодекса, осужденные по которым, могут по желанию поступить на службу в ВСУ.
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Владимир Зеленский на пресс-конференции в декабре сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу и отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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