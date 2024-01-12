https://ria.ru/20240112/ukraina-1920780836.html

"Там начали все осознавать". В событиях на Украине наметился перелом

"Там начали все осознавать". В событиях на Украине наметился перелом - РИА Новости, 12.01.2024

"Там начали все осознавать". В событиях на Украине наметился перелом

Киевские власти продолжают оказывать давление на каноническую УПЦ. Их, похоже, не останавливают даже предостережения западных союзников. Однако эксперты... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T08:00

2024-01-12T08:00

2024-01-12T08:03

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сша

руслан стефанчук

давид арахамия

оон

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. Киевские власти продолжают оказывать давление на каноническую УПЦ. Их, похоже, не останавливают даже предостережения западных союзников. Однако эксперты уверены: ситуация меняется. Как именно — в материале РИА Новости.Вопрос безопасностиОдиозный законопроект № 8371 о запрете Украинской православной церкви как "аффилированной с организацией, зарегистрированной на территории государства-агрессора" (то есть с Московским патриархатом), — стал на шаг ближе к реализации.Это заслуга спикера Верховной рады Руслана Стефанчука. На днях он отказал группе народных депутатов, которые предложили отправить законопроект в Венецианскую комиссию (консультативный орган при Совете Европы)."Надо иметь стопроцентную гарантию, что нам это не наденут на голову как нарушение религиозных прав", — написал тогда в соцсети один из авторов инициативы Давид Арахамия.По мнению Стефанчука, в европейских консультациях смысла нет. Ведь туда отправляют "по-настоящему сложные законопроекты", а № 8371 вполне может проанализировать профильный комитет Рады. После этого документ тут же вынесут на голосование."Любая <…> религиозная организация, <…> как только появляются доказательства ее сотрудничества с Россией, должна быть подвергнута соответствующим законодательным мерам влияния. <…> Потому что это уже вопрос не веры, не религии, а национальной безопасности", — заключил Стефанчук.Любопытно, что инициатива с Венецианской комиссией возникла практически сразу после заседания Совбеза ООН в середине ноября. Тогда обсуждали религиозные гонения на Украине. Помощник генсека по правам человека Илзе Брандс Кехрис констатировала рост насилия в отношении верующих в стране с февраля 2022-го.Она призвала власти пересмотреть текст проекта № 8371, чтобы "определить конкретную цель предлагаемых ограничений". С аналогичным замечанием выступила Комиссия США по международной религиозной свободе.Поэтому группа украинских нардепов и решила привести идею о запрете УПЦ в соответствие с евростандартами.Никакого нарушения правОднако риторика быстро сменилась на диаметрально противоположную. Позицию Стефанчука поддержала и дополнила глава парламентской фракции "Голос" Александра Устинова. По ее словам, на Украине нет никаких религиозных гонений, а Запад ничего не понимает."У нас вообще уникальная страна, где президент — еврей, министр обороны — мусульманин, у нас рядом стоят православные и католические храмы, синагоги, и хотят строить мечети", — заверила Устинова.А в случае с УПЦ, продолжает парламентарий, "речь идет не о церкви, а о ФСБ". И на международной арене это приходится постоянно всем объяснять, "как детям".Еще дальше пошел уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец: обвинил коллег из комиссариата ООН во лжи. Те, мол, излишне драматизируют и заблуждаются, квалифицируя законопроект № 8371 как попытку ликвидировать целую конфессию."На мой взгляд, на Украине по состоянию на данный момент не происходит никакого нарушения прав верующих", — добавил омбудсмен.Сладкие речи слуг народа, однако, идут в полный разрез с реальным положением дел. Власти по-прежнему вводят санкции в отношении духовенства, проводят обыски, аресты священнослужителей, возбуждают уголовные дела. В регионах отбирают монастыри и храмы."Исторический момент на духовном фронте! Официально <…> ликвидировали деятельность церкви Cвятого великомученика Георгия Победоносца в нашей общине (находится в юрисдикции канонической УПЦ. — Прим.ред.). Путь был нелегок, <…> пришлось пройти процедуру общественных слушаний и несколько месяцев ожидания".Такая запись появилась на странице мэра Надворной (Ивано-Франковская область) Зиновия Андрийовича 24 декабря. Тогда рейдеры из раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ — неканонической структуры, созданной в 2018-м) сымитировали собрание верующих: большинством проголосовали за реорганизацию общины. А теми, кто с таким решением не согласился, теперь "занимаются спецслужбы", уточнил Андрийович.То же псевдобольшинство позже действовало в селе Пища на Волынщине. Рейдеры выломали двери храма — памятника архитектуры национального значения — и провозгласили переход в ПЦУ. Мнение настоятеля и молящихся при этом никто не учитывал.А в Ладжине Винницкой области верующим пришлось буквально с боем отстаивать свою церковь. В ночь на 9 января раскольники избили и выбросили на мороз настоятеля, а затем подогнали к церковной ограде бульдозер. Между ними и защитниками из числа местных жителей завязалась потасовка, разнимала которую полиция.Может сорвать резьбуНо, несмотря на давление на верующих со стороны властей, в ситуации на Украине есть важное изменение."Вторая половина 2023-го это показала: некоторые европейские религиоведы, международные правозащитные организации, даже ООН осознали масштабы церковного кризиса стране. Стал очевиден факт репрессий", — считает религиовед Роман Лункин.Контраст между той Украиной, которую Запад собирался защищать изначально, и той, которая имеет место сейчас, становится все ярче. Это понимают и украинские граждане: растет недовольство курсом Зеленского."К обсуждению скандалов с коррупцией и неудач на фронте присоединяется еще и откровенно драконовская религиозная политика. Что, естественно, повышает градус общественного осуждения", — поясняет Лункин.Поэтому, отмечает он, с большой долей вероятности законопроект № 8371 не примут. Столь жестких мер страна может не выдержать. Скорее всего, документ будут использовать как меру устрашения, периодически вынося его на голосование.Параллельно власти, предполагает эксперт, могут начать скрытые переговоры с руководством УПЦ, чтобы не кнутом, а пряником сделать ее более лояльной. Но совершенно ясно одно: закручивая гайки в этом вопросе, Киев рискует сорвать резьбу.

https://ria.ru/20231203/vashington-1913119877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, россия, сша, руслан стефанчук, давид арахамия, оон, верховная рада украины, венецианская комиссия, аналитика - религия и мировоззрение