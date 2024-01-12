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"Там начали все осознавать". В событиях на Украине наметился перелом - РИА Новости, 12.01.2024
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Религия
 
08:00 12.01.2024 (обновлено: 08:03 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/ukraina-1920780836.html
"Там начали все осознавать". В событиях на Украине наметился перелом
"Там начали все осознавать". В событиях на Украине наметился перелом - РИА Новости, 12.01.2024
"Там начали все осознавать". В событиях на Украине наметился перелом
Киевские власти продолжают оказывать давление на каноническую УПЦ. Их, похоже, не останавливают даже предостережения западных союзников. Однако эксперты... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T08:00
2024-01-12T08:03
религия
украина
россия
сша
руслан стефанчук
давид арахамия
оон
верховная рада украины
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. Киевские власти продолжают оказывать давление на каноническую УПЦ. Их, похоже, не останавливают даже предостережения западных союзников. Однако эксперты уверены: ситуация меняется. Как именно — в материале РИА Новости.Вопрос безопасностиОдиозный законопроект № 8371 о запрете Украинской православной церкви как "аффилированной с организацией, зарегистрированной на территории государства-агрессора" (то есть с Московским патриархатом), — стал на шаг ближе к реализации.Это заслуга спикера Верховной рады Руслана Стефанчука. На днях он отказал группе народных депутатов, которые предложили отправить законопроект в Венецианскую комиссию (консультативный орган при Совете Европы)."Надо иметь стопроцентную гарантию, что нам это не наденут на голову как нарушение религиозных прав", — написал тогда в соцсети один из авторов инициативы Давид Арахамия.По мнению Стефанчука, в европейских консультациях смысла нет. Ведь туда отправляют "по-настоящему сложные законопроекты", а № 8371 вполне может проанализировать профильный комитет Рады. После этого документ тут же вынесут на голосование."Любая &lt;…&gt; религиозная организация, &lt;…&gt; как только появляются доказательства ее сотрудничества с Россией, должна быть подвергнута соответствующим законодательным мерам влияния. &lt;…&gt; Потому что это уже вопрос не веры, не религии, а национальной безопасности", — заключил Стефанчук.Любопытно, что инициатива с Венецианской комиссией возникла практически сразу после заседания Совбеза ООН в середине ноября. Тогда обсуждали религиозные гонения на Украине. Помощник генсека по правам человека Илзе Брандс Кехрис констатировала рост насилия в отношении верующих в стране с февраля 2022-го.Она призвала власти пересмотреть текст проекта № 8371, чтобы "определить конкретную цель предлагаемых ограничений". С аналогичным замечанием выступила Комиссия США по международной религиозной свободе.Поэтому группа украинских нардепов и решила привести идею о запрете УПЦ в соответствие с евростандартами.Никакого нарушения правОднако риторика быстро сменилась на диаметрально противоположную. Позицию Стефанчука поддержала и дополнила глава парламентской фракции "Голос" Александра Устинова. По ее словам, на Украине нет никаких религиозных гонений, а Запад ничего не понимает."У нас вообще уникальная страна, где президент — еврей, министр обороны — мусульманин, у нас рядом стоят православные и католические храмы, синагоги, и хотят строить мечети", — заверила Устинова.А в случае с УПЦ, продолжает парламентарий, "речь идет не о церкви, а о ФСБ". И на международной арене это приходится постоянно всем объяснять, "как детям".Еще дальше пошел уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец: обвинил коллег из комиссариата ООН во лжи. Те, мол, излишне драматизируют и заблуждаются, квалифицируя законопроект № 8371 как попытку ликвидировать целую конфессию."На мой взгляд, на Украине по состоянию на данный момент не происходит никакого нарушения прав верующих", — добавил омбудсмен.Сладкие речи слуг народа, однако, идут в полный разрез с реальным положением дел. Власти по-прежнему вводят санкции в отношении духовенства, проводят обыски, аресты священнослужителей, возбуждают уголовные дела. В регионах отбирают монастыри и храмы."Исторический момент на духовном фронте! Официально &lt;…&gt; ликвидировали деятельность церкви Cвятого великомученика Георгия Победоносца в нашей общине (находится в юрисдикции канонической УПЦ. — Прим.ред.). Путь был нелегок, &lt;…&gt; пришлось пройти процедуру общественных слушаний и несколько месяцев ожидания".Такая запись появилась на странице мэра Надворной (Ивано-Франковская область) Зиновия Андрийовича 24 декабря. Тогда рейдеры из раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ — неканонической структуры, созданной в 2018-м) сымитировали собрание верующих: большинством проголосовали за реорганизацию общины. А теми, кто с таким решением не согласился, теперь "занимаются спецслужбы", уточнил Андрийович.То же псевдобольшинство позже действовало в селе Пища на Волынщине. Рейдеры выломали двери храма — памятника архитектуры национального значения — и провозгласили переход в ПЦУ. Мнение настоятеля и молящихся при этом никто не учитывал.А в Ладжине Винницкой области верующим пришлось буквально с боем отстаивать свою церковь. В ночь на 9 января раскольники избили и выбросили на мороз настоятеля, а затем подогнали к церковной ограде бульдозер. Между ними и защитниками из числа местных жителей завязалась потасовка, разнимала которую полиция.Может сорвать резьбуНо, несмотря на давление на верующих со стороны властей, в ситуации на Украине есть важное изменение."Вторая половина 2023-го это показала: некоторые европейские религиоведы, международные правозащитные организации, даже ООН осознали масштабы церковного кризиса стране. Стал очевиден факт репрессий", — считает религиовед Роман Лункин.Контраст между той Украиной, которую Запад собирался защищать изначально, и той, которая имеет место сейчас, становится все ярче. Это понимают и украинские граждане: растет недовольство курсом Зеленского."К обсуждению скандалов с коррупцией и неудач на фронте присоединяется еще и откровенно драконовская религиозная политика. Что, естественно, повышает градус общественного осуждения", — поясняет Лункин.Поэтому, отмечает он, с большой долей вероятности законопроект № 8371 не примут. Столь жестких мер страна может не выдержать. Скорее всего, документ будут использовать как меру устрашения, периодически вынося его на голосование.Параллельно власти, предполагает эксперт, могут начать скрытые переговоры с руководством УПЦ, чтобы не кнутом, а пряником сделать ее более лояльной. Но совершенно ясно одно: закручивая гайки в этом вопросе, Киев рискует сорвать резьбу.
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украина, россия, сша, руслан стефанчук, давид арахамия, оон, верховная рада украины, венецианская комиссия, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Украина, Россия, США, Руслан Стефанчук, Давид Арахамия, ООН, Верховная Рада Украины, Венецианская комиссия, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Там начали все осознавать". В событиях на Украине наметился перелом

Религиовед Роман Лункин: в церковном кризисе на Украине наметился перелом

© AFP 2024 / Sergei ChuzavkovСотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) перед входом в Киево-Печерскую лавру в Киеве
Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) перед входом в Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AFP 2024 / Sergei Chuzavkov
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. Киевские власти продолжают оказывать давление на каноническую УПЦ. Их, похоже, не останавливают даже предостережения западных союзников. Однако эксперты уверены: ситуация меняется. Как именно — в материале РИА Новости.

Вопрос безопасности

Одиозный законопроект № 8371 о запрете Украинской православной церкви как "аффилированной с организацией, зарегистрированной на территории государства-агрессора" (то есть с Московским патриархатом), — стал на шаг ближе к реализации.
Это заслуга спикера Верховной рады Руслана Стефанчука. На днях он отказал группе народных депутатов, которые предложили отправить законопроект в Венецианскую комиссию (консультативный орган при Совете Европы).
"Надо иметь стопроцентную гарантию, что нам это не наденут на голову как нарушение религиозных прав", — написал тогда в соцсети один из авторов инициативы Давид Арахамия.
По мнению Стефанчука, в европейских консультациях смысла нет. Ведь туда отправляют "по-настоящему сложные законопроекты", а № 8371 вполне может проанализировать профильный комитет Рады. После этого документ тут же вынесут на голосование.
"Любая <…> религиозная организация, <…> как только появляются доказательства ее сотрудничества с Россией, должна быть подвергнута соответствующим законодательным мерам влияния. <…> Потому что это уже вопрос не веры, не религии, а национальной безопасности", — заключил Стефанчук.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Депутаты на заседании Верховной рады Украины
Любопытно, что инициатива с Венецианской комиссией возникла практически сразу после заседания Совбеза ООН в середине ноября. Тогда обсуждали религиозные гонения на Украине. Помощник генсека по правам человека Илзе Брандс Кехрис констатировала рост насилия в отношении верующих в стране с февраля 2022-го.
Она призвала власти пересмотреть текст проекта № 8371, чтобы "определить конкретную цель предлагаемых ограничений". С аналогичным замечанием выступила Комиссия США по международной религиозной свободе.
Поэтому группа украинских нардепов и решила привести идею о запрете УПЦ в соответствие с евростандартами.

Никакого нарушения прав

Однако риторика быстро сменилась на диаметрально противоположную. Позицию Стефанчука поддержала и дополнила глава парламентской фракции "Голос" Александра Устинова. По ее словам, на Украине нет никаких религиозных гонений, а Запад ничего не понимает.
"У нас вообще уникальная страна, где президент — еврей, министр обороны — мусульманин, у нас рядом стоят православные и католические храмы, синагоги, и хотят строить мечети", — заверила Устинова.
CC BY-SA 4.0 / Oleksandra Sasha Ustinova (cropped) / Украинский депутат от партии "Голос" Александра Устинова
Украинский депутат от партии Голос Александра Устинова - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
CC BY-SA 4.0 / Oleksandra Sasha Ustinova (cropped) /
Украинский депутат от партии "Голос" Александра Устинова
А в случае с УПЦ, продолжает парламентарий, "речь идет не о церкви, а о ФСБ". И на международной арене это приходится постоянно всем объяснять, "как детям".
Еще дальше пошел уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец: обвинил коллег из комиссариата ООН во лжи. Те, мол, излишне драматизируют и заблуждаются, квалифицируя законопроект № 8371 как попытку ликвидировать целую конфессию.
"На мой взгляд, на Украине по состоянию на данный момент не происходит никакого нарушения прав верующих", — добавил омбудсмен.
Сладкие речи слуг народа, однако, идут в полный разрез с реальным положением дел. Власти по-прежнему вводят санкции в отношении духовенства, проводят обыски, аресты священнослужителей, возбуждают уголовные дела. В регионах отбирают монастыри и храмы.
"Исторический момент на духовном фронте! Официально <…> ликвидировали деятельность церкви Cвятого великомученика Георгия Победоносца в нашей общине (находится в юрисдикции канонической УПЦ. — Прим.ред.). Путь был нелегок, <…> пришлось пройти процедуру общественных слушаний и несколько месяцев ожидания".
© Фото : Союз православных журналистовАктивист ПЦУ во время захвата Александро-Невского храма УПЦ в селе Царевка Житомирской области
Активист ПЦУ во время захвата Александро-Невского храма УПЦ в селе Царевка Житомирской области - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : Союз православных журналистов
Активист ПЦУ во время захвата Александро-Невского храма УПЦ в селе Царевка Житомирской области
Такая запись появилась на странице мэра Надворной (Ивано-Франковская область) Зиновия Андрийовича 24 декабря. Тогда рейдеры из раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ — неканонической структуры, созданной в 2018-м) сымитировали собрание верующих: большинством проголосовали за реорганизацию общины. А теми, кто с таким решением не согласился, теперь "занимаются спецслужбы", уточнил Андрийович.
То же псевдобольшинство позже действовало в селе Пища на Волынщине. Рейдеры выломали двери храма — памятника архитектуры национального значения — и провозгласили переход в ПЦУ. Мнение настоятеля и молящихся при этом никто не учитывал.
А в Ладжине Винницкой области верующим пришлось буквально с боем отстаивать свою церковь. В ночь на 9 января раскольники избили и выбросили на мороз настоятеля, а затем подогнали к церковной ограде бульдозер. Между ними и защитниками из числа местных жителей завязалась потасовка, разнимала которую полиция.

Может сорвать резьбу

Но, несмотря на давление на верующих со стороны властей, в ситуации на Украине есть важное изменение.
CC BY-SA 4.0 / DvoretskaO (cropped) / Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
CC BY-SA 4.0 / DvoretskaO (cropped) /
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец
"Вторая половина 2023-го это показала: некоторые европейские религиоведы, международные правозащитные организации, даже ООН осознали масштабы церковного кризиса стране. Стал очевиден факт репрессий", — считает религиовед Роман Лункин.
Контраст между той Украиной, которую Запад собирался защищать изначально, и той, которая имеет место сейчас, становится все ярче. Это понимают и украинские граждане: растет недовольство курсом Зеленского.
"К обсуждению скандалов с коррупцией и неудач на фронте присоединяется еще и откровенно драконовская религиозная политика. Что, естественно, повышает градус общественного осуждения", — поясняет Лункин.
Поэтому, отмечает он, с большой долей вероятности законопроект № 8371 не примут. Столь жестких мер страна может не выдержать. Скорее всего, документ будут использовать как меру устрашения, периодически вынося его на голосование.
Параллельно власти, предполагает эксперт, могут начать скрытые переговоры с руководством УПЦ, чтобы не кнутом, а пряником сделать ее более лояльной. Но совершенно ясно одно: закручивая гайки в этом вопросе, Киев рискует сорвать резьбу.
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РелигияУкраинаРоссияСШАРуслан СтефанчукДавид АрахамияООНВерховная Рада УкраиныВенецианская комиссияАналитика - Религия и мировоззрение
 
 
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