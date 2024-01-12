https://ria.ru/20240112/udary-1920982053.html

ВС России за неделю нанесли 23 групповых удара по ВПК Украины

ВС России за неделю нанесли 23 групповых удара по ВПК Украины - РИА Новости, 12.01.2024

ВС России за неделю нанесли 23 групповых удара по ВПК Украины

Российские войска в период с 5 по 12 января нанесли 23 групповых удара по военным объектам на Украине, говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:22

2024-01-12T16:22

2024-01-12T17:47

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

россия

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские войска в период с 5 по 12 января нанесли 23 групповых удара по военным объектам на Украине, говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции."Нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами, по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", — сказали в ведомстве.Подчеркивается, что на этих объектах производились, ремонтировались и модернизировались самолеты, дроны, бронетехника, пусковые установки и артиллерийские системы.Кроме того, российские военные наносили удары по местам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.В Минобороны отметили, что все назначенные объекты поражены.Кроме того, ВКС и средства ПВО за прошедшую неделю сбили самолеты Су-27 и Су-25, а также вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины, уничтожили 35 реактивных снарядов HIMARS и "Ураган", шесть противокорабельных ракет "Нептун", две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 дрон.Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ликвидировали две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, десять складов с боеприпасами и станцию радиоэлектронной борьбы.За семь дней в плен сдались 48 украинских военнослужащих, из них 35 на Купянском направлении.По данным компании "Укрэнерго", на Украине без электроснабжения остается более четырехсот населенных пунктов, в результате ударов есть новые повреждения сетей.За минувшую неделю взрывы гремели в Одесской, Харьковской, Хмельницкой областях Украины, в Харькове, Днепропетровске, Херсоне, Запорожье, Кривом Роге.

https://ria.ru/20240112/artilleriya-1920907253.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны: ВС России нанесли 23 групповых удара по предприятиям ВПК Украины Минобороны: ВС России нанесли 23 групповых удара по предприятиям ВПК Украины 2024-01-12T16:22 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия