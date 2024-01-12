https://ria.ru/20240112/udary-1920982053.html
ВС России за неделю нанесли 23 групповых удара по ВПК Украины
ВС России за неделю нанесли 23 групповых удара по ВПК Украины - РИА Новости, 12.01.2024
ВС России за неделю нанесли 23 групповых удара по ВПК Украины
Российские войска в период с 5 по 12 января нанесли 23 групповых удара по военным объектам на Украине, говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:22
2024-01-12T16:22
2024-01-12T17:47
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские войска в период с 5 по 12 января нанесли 23 групповых удара по военным объектам на Украине, говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции."Нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами, по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", — сказали в ведомстве.Подчеркивается, что на этих объектах производились, ремонтировались и модернизировались самолеты, дроны, бронетехника, пусковые установки и артиллерийские системы.Кроме того, российские военные наносили удары по местам дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников.В Минобороны отметили, что все назначенные объекты поражены.Кроме того, ВКС и средства ПВО за прошедшую неделю сбили самолеты Су-27 и Су-25, а также вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины, уничтожили 35 реактивных снарядов HIMARS и "Ураган", шесть противокорабельных ракет "Нептун", две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 дрон.Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ликвидировали две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, десять складов с боеприпасами и станцию радиоэлектронной борьбы.За семь дней в плен сдались 48 украинских военнослужащих, из них 35 на Купянском направлении.По данным компании "Укрэнерго", на Украине без электроснабжения остается более четырехсот населенных пунктов, в результате ударов есть новые повреждения сетей.За минувшую неделю взрывы гремели в Одесской, Харьковской, Хмельницкой областях Украины, в Харькове, Днепропетровске, Херсоне, Запорожье, Кривом Роге.
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Минобороны: ВС России нанесли 23 групповых удара по предприятиям ВПК Украины
Минобороны: ВС России нанесли 23 групповых удара по предприятиям ВПК Украины
2024-01-12T16:22
true
PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Россия
ВС России за неделю нанесли 23 групповых удара по ВПК Украины
МО: ВС России за неделю нанесли 23 групповых удара по ВПК Украины
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
Российские войска в период с 5 по 12 января нанесли 23 групповых удара по военным объектам на Украине, говорится в сводке Минобороны
о ходе специальной военной операции.
«
"Нанесено 23 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами, по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", — сказали в ведомстве.
Подчеркивается, что на этих объектах производились, ремонтировались и модернизировались самолеты, дроны, бронетехника, пусковые установки и артиллерийские системы.
Кроме того, российские военные наносили удары по местам дислокации подразделений ВСУ
, формирований националистов и иностранных наемников.
В Минобороны отметили, что все назначенные объекты поражены.
"Девяносто процентов": в Германии рассказали о катастрофе ВСУ на фронте
Кроме того, ВКС
и средства ПВО за прошедшую неделю сбили самолеты Су-27
и Су-25
, а также вертолет Ми-8
Воздушных сил Украины, уничтожили 35 реактивных снарядов HIMARS и "Ураган", шесть противокорабельных ракет "Нептун", две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 дрон.
Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ликвидировали две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, десять складов с боеприпасами и станцию радиоэлектронной борьбы.
За семь дней в плен сдались 48 украинских военнослужащих, из них 35 на Купянском направлении.
По данным компании "Укрэнерго
", на Украине без электроснабжения остается более четырехсот населенных пунктов, в результате ударов есть новые повреждения сетей.
За минувшую неделю взрывы гремели в Одесской, Харьковской, Хмельницкой областях Украины, в Харькове, Днепропетровске, Херсоне, Запорожье, Кривом Роге.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине