https://ria.ru/20240112/ubiystvo-1920864351.html

Жителя Уфы, который убил сестру и спрятал тело, признали вменяемым

Жителя Уфы, который убил сестру и спрятал тело, признали вменяемым - РИА Новости, 12.01.2024

Жителя Уфы, который убил сестру и спрятал тело, признали вменяемым

Психиатрические эксперты признали вменяемым уфимца, который изнасиловал и задушил сестренку, а затем спрятал ее тело в багажнике автомобиля матери, сообщил РИА... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T09:48

2024-01-12T09:48

2024-01-12T09:48

происшествия

уфа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg

УФА, 12 янв – РИА Новости. Психиатрические эксперты признали вменяемым уфимца, который изнасиловал и задушил сестренку, а затем спрятал ее тело в багажнике автомобиля матери, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В октябре прошлого года жительница Уфы обратилась в полицию с сообщением о пропаже 14-летней дочери. Чуть позже она обнаружила тело дочери в багажнике своего автомобиля, припаркованного во дворе дома. В убийстве обвинили 21-летнего сводного брата девочки. После задержания он признался в содеянном: в состоянии наркотического опьянения изнасиловал и задушил сестренку. Молодой человек находится в СИЗО. Ему предъявили обвинение по двум статьям – убийство и изнасилование. "Готовы результаты психиатрической экспертизы, он признан вменяемым", - сказал агентству собеседник.

https://ria.ru/20231221/peterburzhets-1917220736.html

https://ria.ru/20240110/ubiystvo-1920460131.html

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, уфа