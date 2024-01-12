https://ria.ru/20240112/ubiystvo-1920864351.html
Жителя Уфы, который убил сестру и спрятал тело, признали вменяемым
Жителя Уфы, который убил сестру и спрятал тело, признали вменяемым - РИА Новости, 12.01.2024
Жителя Уфы, который убил сестру и спрятал тело, признали вменяемым
Психиатрические эксперты признали вменяемым уфимца, который изнасиловал и задушил сестренку, а затем спрятал ее тело в багажнике автомобиля матери, сообщил РИА... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T09:48
2024-01-12T09:48
2024-01-12T09:48
происшествия
уфа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
УФА, 12 янв – РИА Новости. Психиатрические эксперты признали вменяемым уфимца, который изнасиловал и задушил сестренку, а затем спрятал ее тело в багажнике автомобиля матери, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В октябре прошлого года жительница Уфы обратилась в полицию с сообщением о пропаже 14-летней дочери. Чуть позже она обнаружила тело дочери в багажнике своего автомобиля, припаркованного во дворе дома. В убийстве обвинили 21-летнего сводного брата девочки. После задержания он признался в содеянном: в состоянии наркотического опьянения изнасиловал и задушил сестренку. Молодой человек находится в СИЗО. Ему предъявили обвинение по двум статьям – убийство и изнасилование. "Готовы результаты психиатрической экспертизы, он признан вменяемым", - сказал агентству собеседник.
https://ria.ru/20231221/peterburzhets-1917220736.html
https://ria.ru/20240110/ubiystvo-1920460131.html
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа
Жителя Уфы, который убил сестру и спрятал тело, признали вменяемым
Психиатры признали вменяемым жителя Уфы, который убил и изнасиловал сестру
УФА, 12 янв – РИА Новости. Психиатрические эксперты признали вменяемым уфимца, который изнасиловал и задушил сестренку, а затем спрятал ее тело в багажнике автомобиля матери, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В октябре прошлого года жительница Уфы обратилась в полицию с сообщением о пропаже 14-летней дочери. Чуть позже она обнаружила тело дочери в багажнике своего автомобиля, припаркованного во дворе дома.
Петербуржец, убивший дочь осенью и ее мать весной, получил срок
В убийстве обвинили 21-летнего сводного брата девочки. После задержания он признался в содеянном: в состоянии наркотического опьянения изнасиловал и задушил сестренку. Молодой человек находится в СИЗО. Ему предъявили обвинение по двум статьям – убийство и изнасилование.
"Готовы результаты психиатрической экспертизы, он признан вменяемым", - сказал агентству собеседник.
В Челябинской области мужчина убил школьницу