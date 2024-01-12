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Жителя Уфы, который убил сестру и спрятал тело, признали вменяемым - РИА Новости, 12.01.2024
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09:48 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/ubiystvo-1920864351.html
Жителя Уфы, который убил сестру и спрятал тело, признали вменяемым
Жителя Уфы, который убил сестру и спрятал тело, признали вменяемым - РИА Новости, 12.01.2024
Жителя Уфы, который убил сестру и спрятал тело, признали вменяемым
Психиатрические эксперты признали вменяемым уфимца, который изнасиловал и задушил сестренку, а затем спрятал ее тело в багажнике автомобиля матери, сообщил РИА... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T09:48
2024-01-12T09:48
происшествия
уфа
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УФА, 12 янв – РИА Новости. Психиатрические эксперты признали вменяемым уфимца, который изнасиловал и задушил сестренку, а затем спрятал ее тело в багажнике автомобиля матери, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. В октябре прошлого года жительница Уфы обратилась в полицию с сообщением о пропаже 14-летней дочери. Чуть позже она обнаружила тело дочери в багажнике своего автомобиля, припаркованного во дворе дома. В убийстве обвинили 21-летнего сводного брата девочки. После задержания он признался в содеянном: в состоянии наркотического опьянения изнасиловал и задушил сестренку. Молодой человек находится в СИЗО. Ему предъявили обвинение по двум статьям – убийство и изнасилование. "Готовы результаты психиатрической экспертизы, он признан вменяемым", - сказал агентству собеседник.
https://ria.ru/20231221/peterburzhets-1917220736.html
https://ria.ru/20240110/ubiystvo-1920460131.html
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Дарья Буймова
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происшествия, уфа
Происшествия, Уфа
Жителя Уфы, который убил сестру и спрятал тело, признали вменяемым

Психиатры признали вменяемым жителя Уфы, который убил и изнасиловал сестру

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 12 янв – РИА Новости. Психиатрические эксперты признали вменяемым уфимца, который изнасиловал и задушил сестренку, а затем спрятал ее тело в багажнике автомобиля матери, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В октябре прошлого года жительница Уфы обратилась в полицию с сообщением о пропаже 14-летней дочери. Чуть позже она обнаружила тело дочери в багажнике своего автомобиля, припаркованного во дворе дома.
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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21 декабря 2023, 15:05
В убийстве обвинили 21-летнего сводного брата девочки. После задержания он признался в содеянном: в состоянии наркотического опьянения изнасиловал и задушил сестренку. Молодой человек находится в СИЗО. Ему предъявили обвинение по двум статьям – убийство и изнасилование.
"Готовы результаты психиатрической экспертизы, он признан вменяемым", - сказал агентству собеседник.
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В Челябинской области мужчина убил школьницу
10 января, 10:47
 
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