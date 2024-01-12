https://ria.ru/20240112/tovarooborot-1920846264.html

Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3 процента

Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3 процента - РИА Новости, 12.01.2024

Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3 процента

Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3 процента, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Главного таможенного... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T05:29

2024-01-12T05:29

2024-01-12T09:14

китай

россия

в мире

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg

ПЕКИН, 12 янв — РИА Новости. Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3 процента, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.Китай за отчетный период поставил северному соседу товаров на 110,97 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 46,9 процентов.Экспорт из России в КНР при этом увеличился на 12,7 процента, достигнув 129,13 миллиарда долларов.Отдельно в декабре товарооборот двух стран достиг 21,9 миллиарда долларов: Россия ввезла в Китай товаров на 11,19 миллиарда долларов, а получила от него на 10,7 миллиарда долларов.Лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин ранее поставили задачу удвоить товарооборот и довести его с 100 миллиардов долларов в год в 2018-м до 200 миллиардов к 2024 году, но этого результата достигли уже в ноябре. По итогам 2022-го показатель вырос на 29,3 процента и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20231230/itogi-1917431489.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, в мире, экономика