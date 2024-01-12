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Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3 процента
Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3 процента - РИА Новости, 12.01.2024
Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3 процента
Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3 процента, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Главного таможенного... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T05:29
2024-01-12T05:29
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ПЕКИН, 12 янв — РИА Новости. Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3 процента, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.Китай за отчетный период поставил северному соседу товаров на 110,97 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 46,9 процентов.Экспорт из России в КНР при этом увеличился на 12,7 процента, достигнув 129,13 миллиарда долларов.Отдельно в декабре товарооборот двух стран достиг 21,9 миллиарда долларов: Россия ввезла в Китай товаров на 11,19 миллиарда долларов, а получила от него на 10,7 миллиарда долларов.Лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин ранее поставили задачу удвоить товарооборот и довести его с 100 миллиардов долларов в год в 2018-м до 200 миллиардов к 2024 году, но этого результата достигли уже в ноябре. По итогам 2022-го показатель вырос на 29,3 процента и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.
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китай, россия, в мире, экономика
Китай, Россия, В мире, Экономика
Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3 процента
Таможня: товарооборот Китая и России за 2023 год составил 240,11 млрд долларов
ПЕКИН, 12 янв — РИА Новости. Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3 процента, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
Китай за отчетный период поставил северному соседу товаров на 110,97 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 46,9 процентов.
Экспорт из России в КНР при этом увеличился на 12,7 процента, достигнув 129,13 миллиарда долларов.
Отдельно в декабре товарооборот двух стран достиг 21,9 миллиарда долларов: Россия ввезла в Китай товаров на 11,19 миллиарда долларов, а получила от него на 10,7 миллиарда долларов.
Лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин ранее поставили задачу удвоить товарооборот и довести его с 100 миллиардов долларов в год в 2018-м до 200 миллиардов к 2024 году, но этого результата достигли уже в ноябре. По итогам 2022-го показатель вырос на 29,3 процента и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.
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