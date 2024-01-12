https://ria.ru/20240112/teplokhod-1921012358.html

Мужчина, пытавшийся угнать теплоход в Вологде, получил условный срок

Мужчина, пытавшийся угнать теплоход в Вологде, получил условный срок - РИА Новости, 12.01.2024

Мужчина, пытавшийся угнать теплоход в Вологде, получил условный срок

Мужчина, пытавшийся угнать теплоход "Персей" в Вологде, приговорен к четырем годам лишения свободы условно, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T17:25

2024-01-12T17:25

2024-01-12T17:25

происшествия

вологда

россия

вологодская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Мужчина, пытавшийся угнать теплоход "Персей" в Вологде, приговорен к четырем годам лишения свободы условно, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России. "В Вологодской области вынесен приговор мужчине за покушение на угон теплохода... Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 211 УК РФ (покушение на угон судна водного транспорта)... Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года", - говорится в сообщении. По данным ведомства, 22 сентября 2023 года мужчина в пьяном виде попытался угнать пассажирское судно "Персей", пришвартованное у причала на берегу реки в Вологде.

https://ria.ru/20240109/proisshestvie-1920280110.html

вологда

россия

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, вологда, россия, вологодская область, следственный комитет россии (ск рф)