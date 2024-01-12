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Мужчина, пытавшийся угнать теплоход в Вологде, получил условный срок - РИА Новости, 12.01.2024
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17:25 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/teplokhod-1921012358.html
Мужчина, пытавшийся угнать теплоход в Вологде, получил условный срок
Мужчина, пытавшийся угнать теплоход в Вологде, получил условный срок - РИА Новости, 12.01.2024
Мужчина, пытавшийся угнать теплоход в Вологде, получил условный срок
Мужчина, пытавшийся угнать теплоход "Персей" в Вологде, приговорен к четырем годам лишения свободы условно, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T17:25
2024-01-12T17:25
происшествия
вологда
россия
вологодская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Мужчина, пытавшийся угнать теплоход "Персей" в Вологде, приговорен к четырем годам лишения свободы условно, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России. "В Вологодской области вынесен приговор мужчине за покушение на угон теплохода... Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 211 УК РФ (покушение на угон судна водного транспорта)... Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года", - говорится в сообщении. По данным ведомства, 22 сентября 2023 года мужчина в пьяном виде попытался угнать пассажирское судно "Персей", пришвартованное у причала на берегу реки в Вологде.
https://ria.ru/20240109/proisshestvie-1920280110.html
вологда
россия
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происшествия, вологда, россия, вологодская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Вологда, Россия, Вологодская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчина, пытавшийся угнать теплоход в Вологде, получил условный срок

Мужчина, пытавшийся угнать теплоход в Вологде, получил четыре года условно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Мужчина, пытавшийся угнать теплоход "Персей" в Вологде, приговорен к четырем годам лишения свободы условно, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России.
Вологодской области вынесен приговор мужчине за покушение на угон теплохода... Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 211 УК РФ (покушение на угон судна водного транспорта)... Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 22 сентября 2023 года мужчина в пьяном виде попытался угнать пассажирское судно "Персей", пришвартованное у причала на берегу реки в Вологде.
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ПроисшествияВологдаРоссияВологодская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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