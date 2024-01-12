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В Ставропольском крае в сарае нашли тело подростка - РИА Новости, 12.01.2024
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14:02 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/telo-1920930566.html
В Ставропольском крае в сарае нашли тело подростка
В Ставропольском крае в сарае нашли тело подростка - РИА Новости, 12.01.2024
В Ставропольском крае в сарае нашли тело подростка
Тело подростка обнаружили в сарае в Кочубеевском округе Ставропольского края - по предварительной информации, он отравился неизвестным веществом, сообщается в... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:02
2024-01-12T14:02
происшествия
ставропольский край
ставрополь
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ПЯТИГОРСК, 12 янв – РИА Новости. Тело подростка обнаружили в сарае в Кочубеевском округе Ставропольского края - по предварительной информации, он отравился неизвестным веществом, сообщается в Telegram-канале министерства образования региона. Ранее в СМИ появилась информация, что ребенок, предположительно ученик восьмого класса, был найден на земляном полу сарая в хуторе Саратовский Кочубеевского округа. Рядом с телом лежал портфель с тетрадями и вейп. "По факту трагической гибели подростка в Кочубеевском муниципальном округе сообщаем: 11.01.2024 года в 7 часов 50 минут родители обнаружили ребёнка в сарае без признаков жизни. &lt;...&gt; Предварительная причина смерти: асфиксия рвотными массами", - сказано в сообщении ведомства. Более точно о причинах смерти можно будет судить по итогам экспертизы в бюро судебно-медицинской экспертизы Ставрополя. Как добавили в краевом Минобразования, ребенок не состоял на диспансерном учете по какому-либо заболеванию. Последний раз профилактический медицинский осмотр прошел в сентябре.
https://ria.ru/20231021/otravlenie-1904434719.html
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происшествия, ставропольский край, ставрополь
Происшествия, Ставропольский край, Ставрополь
В Ставропольском крае в сарае нашли тело подростка

На Ставрополье нашли тело подростка, предположительно, захлебнувшегося рвотой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЯТИГОРСК, 12 янв – РИА Новости. Тело подростка обнаружили в сарае в Кочубеевском округе Ставропольского края - по предварительной информации, он отравился неизвестным веществом, сообщается в Telegram-канале министерства образования региона.
Ранее в СМИ появилась информация, что ребенок, предположительно ученик восьмого класса, был найден на земляном полу сарая в хуторе Саратовский Кочубеевского округа. Рядом с телом лежал портфель с тетрадями и вейп.
"По факту трагической гибели подростка в Кочубеевском муниципальном округе сообщаем: 11.01.2024 года в 7 часов 50 минут родители обнаружили ребёнка в сарае без признаков жизни. <...> Предварительная причина смерти: асфиксия рвотными массами", - сказано в сообщении ведомства. Более точно о причинах смерти можно будет судить по итогам экспертизы в бюро судебно-медицинской экспертизы Ставрополя.
Как добавили в краевом Минобразования, ребенок не состоял на диспансерном учете по какому-либо заболеванию. Последний раз профилактический медицинский осмотр прошел в сентябре.
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