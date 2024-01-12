https://ria.ru/20240112/telo-1920930566.html

В Ставропольском крае в сарае нашли тело подростка

В Ставропольском крае в сарае нашли тело подростка - РИА Новости, 12.01.2024

В Ставропольском крае в сарае нашли тело подростка

Тело подростка обнаружили в сарае в Кочубеевском округе Ставропольского края - по предварительной информации, он отравился неизвестным веществом, сообщается в... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T14:02

2024-01-12T14:02

2024-01-12T14:02

происшествия

ставропольский край

ставрополь

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ПЯТИГОРСК, 12 янв – РИА Новости. Тело подростка обнаружили в сарае в Кочубеевском округе Ставропольского края - по предварительной информации, он отравился неизвестным веществом, сообщается в Telegram-канале министерства образования региона. Ранее в СМИ появилась информация, что ребенок, предположительно ученик восьмого класса, был найден на земляном полу сарая в хуторе Саратовский Кочубеевского округа. Рядом с телом лежал портфель с тетрадями и вейп. "По факту трагической гибели подростка в Кочубеевском муниципальном округе сообщаем: 11.01.2024 года в 7 часов 50 минут родители обнаружили ребёнка в сарае без признаков жизни. <...> Предварительная причина смерти: асфиксия рвотными массами", - сказано в сообщении ведомства. Более точно о причинах смерти можно будет судить по итогам экспертизы в бюро судебно-медицинской экспертизы Ставрополя. Как добавили в краевом Минобразования, ребенок не состоял на диспансерном учете по какому-либо заболеванию. Последний раз профилактический медицинский осмотр прошел в сентябре.

https://ria.ru/20231021/otravlenie-1904434719.html

ставропольский край

ставрополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ставропольский край, ставрополь