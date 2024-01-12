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Новый российский посол прибудет в Нидерланды 18 января - РИА Новости, 12.01.2024
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15:38 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/tarabrin-1920968365.html
Новый российский посол прибудет в Нидерланды 18 января
Новый российский посол прибудет в Нидерланды 18 января - РИА Новости, 12.01.2024
Новый российский посол прибудет в Нидерланды 18 января
Новый посол России в Нидерландах и постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин прибудет в Гаагу 18 января, сообщил РИА Новости временный... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T15:38
2024-01-12T15:38
в мире
россия
нидерланды
александр шульгин
организация по запрещению химического оружия
владимир тарабрин
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ГААГА, 12 янв - РИА Новости. Новый посол России в Нидерландах и постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин прибудет в Гаагу 18 января, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Королевстве Нидерландов Григорий Орлов. "Посол России в Нидерландах Владимир Евгеньевич Тарабрин прибывает в Гаагу 18 января", - сообщил Орлов в пятницу. В декабре президент России Владимир Путин назначил послом в Нидерландах и постпредом России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимира Тарабрина, Александр Шульгин был освобожден от этих должностей. Ранее Тарабрин возглавлял департамент по вопросам новых вызовов и угроз МИД России, а с 2017 по 2019 был директором департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.
https://ria.ru/20230516/posol-1872086882.html
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в мире, россия, нидерланды, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, владимир тарабрин
В мире, Россия, Нидерланды, Александр Шульгин, Организация по запрещению химического оружия, Владимир Тарабрин
Новый российский посол прибудет в Нидерланды 18 января

Новый посол России и постпред при ОЗХО Тарабрин прибудет в Нидерланды 18 января

© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииРоссийский дипломат Тарабрин Владимир Евгеньевич
Российский дипломат Тарабрин Владимир Евгеньевич - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Российский дипломат Тарабрин Владимир Евгеньевич. Архивное фото
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ГААГА, 12 янв - РИА Новости. Новый посол России в Нидерландах и постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин прибудет в Гаагу 18 января, сообщил РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Королевстве Нидерландов Григорий Орлов.
"Посол России в Нидерландах Владимир Евгеньевич Тарабрин прибывает в Гаагу 18 января", - сообщил Орлов в пятницу.
В декабре президент России Владимир Путин назначил послом в Нидерландах и постпредом России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимира Тарабрина, Александр Шульгин был освобожден от этих должностей.
Ранее Тарабрин возглавлял департамент по вопросам новых вызовов и угроз МИД России, а с 2017 по 2019 был директором департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.
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В миреРоссияНидерландыАлександр ШульгинОрганизация по запрещению химического оружияВладимир Тарабрин
 
 
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