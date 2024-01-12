https://ria.ru/20240112/sunak-1921056096.html

"О чем вы говорите?" Приехавший в Киев Сунак привел в ярость украинцев

"О чем вы говорите?" Приехавший в Киев Сунак привел в ярость украинцев - РИА Новости, 12.01.2024

"О чем вы говорите?" Приехавший в Киев Сунак привел в ярость украинцев

Пользователи социальной сети X с Украины отреагировали на приезд британского премьер-министра Риши Сунака в Киев. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T21:03

2024-01-12T21:03

2024-01-12T21:11

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Пользователи социальной сети X с Украины отреагировали на приезд британского премьер-министра Риши Сунака в Киев."О какой безопасности вообще речь. У Зеленского мирные формулы — это поставки оружия. Безопасности ждать не стоит", — написали в комментариях."Сунак едет на Украину. Ура! Все каналы так об этом извещают, будто его приезд ознаменует победу и мир", — отметили в беседе."И что теперь? Британские бригады появятся на линии фронта? Британцы сами ударят по России? Что изменится конкретно?" — задался вопросом пользователь."Зеленский, когда демобилизация? Ребята уже больше года на войне, они тоже хотят жить со своей семьей, воспитывать детей", — напомнили украинскому лидеру.Премьер Британии Риши Сунак приехал в Киев, где сообщил, что поддержка со стороны Лондона не ослабнет. Стороны подписали новый договор о сотрудничестве в сфере безопасности, который рассчитан на десять лет. Он предусматривает сотрудничество в военной сфере. Кроме того, Сунак объявил о новой военной помощи Киеву. По его словам, речь идет о крупнейшем пакете на 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (около 3,2 миллиарда долларов. — Прим. ред.). В него войдут дополнительное оборудование к ПВО, противотанковое оружие, ракеты дальнего радиуса действия и тысячи снарядов. Помимо этого, Лондон проведет учения еще для тысяч украинских военных.Россия не раз подчеркивала, что западная военная помощь Украине ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ранее предупредил, что британцы должны понимать последствия возможного размещения своих воинских контингентов на Украине. По его словам, это будет означать объявление войны России. Он также предложил подумать, как отреагировала бы западная общественность, если бы делегация из Лондона в центре украинской столицы попала под обстрел кассетными снарядами, как это случилось с мирными жителями Белгорода.

https://ria.ru/20240112/ukraina-1921038313.html

https://ria.ru/20240112/ukraina-1921025570.html

https://ria.ru/20240112/ukraina-1920976040.html

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политика, киев, украина, россия, риши сунак, дмитрий медведев, великобритания