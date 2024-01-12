https://ria.ru/20240112/suda-1920870998.html

В акватории Красного моря находятся более 200 судов

В акватории Красного моря находятся более 200 судов - РИА Новости, 12.01.2024

В акватории Красного моря находятся более 200 судов

Более 200 судов находится в акватории Красного моря, судоходство через Суэцкий канал также продолжается, следует из данных сервиса для отслеживания судов... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T10:36

2024-01-12T10:36

2024-01-12T11:09

в мире

красное море

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Более 200 судов находится в акватории Красного моря, судоходство через Суэцкий канал также продолжается, следует из данных сервиса для отслеживания судов Marinetraffic. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920837756.html

красное море

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, красное море