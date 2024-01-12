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В акватории Красного моря находятся более 200 судов - РИА Новости, 12.01.2024
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10:36 12.01.2024 (обновлено: 11:09 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/suda-1920870998.html
В акватории Красного моря находятся более 200 судов
В акватории Красного моря находятся более 200 судов - РИА Новости, 12.01.2024
В акватории Красного моря находятся более 200 судов
Более 200 судов находится в акватории Красного моря, судоходство через Суэцкий канал также продолжается, следует из данных сервиса для отслеживания судов... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T10:36
2024-01-12T11:09
в мире
красное море
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Более 200 судов находится в акватории Красного моря, судоходство через Суэцкий канал также продолжается, следует из данных сервиса для отслеживания судов Marinetraffic. В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240112/yemen-1920837756.html
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в мире, красное море
В мире, Красное море
В акватории Красного моря находятся более 200 судов

Marinetraffic: в Красном море находятся более 200 судов, Суэцкий канал работает

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкКрасное море
Красное море - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Красное море. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Более 200 судов находится в акватории Красного моря, судоходство через Суэцкий канал также продолжается, следует из данных сервиса для отслеживания судов Marinetraffic.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Последствия обстрелов объектов хуситов в Йемене со стороны США и Великобритании - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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