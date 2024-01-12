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Кожемяко: специалистов из Белоруссии пригласят на стройобъекты в Приморье - РИА Новости, 12.01.2024
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13:48 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/stroyobekty-1920925277.html
Кожемяко: специалистов из Белоруссии пригласят на стройобъекты в Приморье
Кожемяко: специалистов из Белоруссии пригласят на стройобъекты в Приморье - РИА Новости, 12.01.2024
Кожемяко: специалистов из Белоруссии пригласят на стройобъекты в Приморье
Власти Приморья намерены приглашать белорусских специалистов на строительство крупных объектов в регионе, в том числе спортивных центров, которые возведут по... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:48
2024-01-12T13:48
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олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 12 янв – РИА Новости. Власти Приморья намерены приглашать белорусских специалистов на строительство крупных объектов в регионе, в том числе спортивных центров, которые возведут по поручению президента, сообщил губернатор Олег Кожемяко. Он отметил, что на 2024 год планируется проектирование пяти крупных спортивных центров, которые построят по поручению президента РФ Владимира Путина. "Это проектирование и в дальнейшем строительство. Это многомиллиардные расходы. Это строительство крупных медцентров. Большой вызов перед нами стоит – мы заложили программу, сейчас ее нужно в течение нескольких лет выполнить. Это сложно. Мы будем привлекать крупные компании, мы… (можем – ред.) пригласить белорусов, еще кого-либо из соседей для решения задач в силу того, что они масштабны. Каждый объект 30-40 тысяч квадратных метров", - отметил Кожемяко журналистам. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству России совместно правительством Приморья при участии госкорпораций, госкомпаний, акционерных обществ с госучастием и заинтересованных общероссийских спортивных федераций обеспечить создание на острове Русском и во Владивостоке центров единоборств, спортивной и художественной гимнастики, хоккея, плавания, бокса, академии тенниса и легкоатлетического манежа для подготовки спортивных сборных команд России. Также кабмину необходимо предусмотреть поэтапное финансирование этих мероприятий на федеральном и региональном уровнях начиная с 2025 года и привлечь в внебюджетные источники.
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россия, белоруссия, олег кожемяко, русский (остров)
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Олег Кожемяко, Русский (остров)

Кожемяко: специалистов из Белоруссии пригласят на стройобъекты в Приморье

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 12 янв – РИА Новости. Власти Приморья намерены приглашать белорусских специалистов на строительство крупных объектов в регионе, в том числе спортивных центров, которые возведут по поручению президента, сообщил губернатор Олег Кожемяко.
Он отметил, что на 2024 год планируется проектирование пяти крупных спортивных центров, которые построят по поручению президента РФ Владимира Путина.
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"Это проектирование и в дальнейшем строительство. Это многомиллиардные расходы. Это строительство крупных медцентров. Большой вызов перед нами стоит – мы заложили программу, сейчас ее нужно в течение нескольких лет выполнить. Это сложно. Мы будем привлекать крупные компании, мы… (можем – ред.) пригласить белорусов, еще кого-либо из соседей для решения задач в силу того, что они масштабны. Каждый объект 30-40 тысяч квадратных метров", - отметил Кожемяко журналистам.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству России совместно правительством Приморья при участии госкорпораций, госкомпаний, акционерных обществ с госучастием и заинтересованных общероссийских спортивных федераций обеспечить создание на острове Русском и во Владивостоке центров единоборств, спортивной и художественной гимнастики, хоккея, плавания, бокса, академии тенниса и легкоатлетического манежа для подготовки спортивных сборных команд России. Также кабмину необходимо предусмотреть поэтапное финансирование этих мероприятий на федеральном и региональном уровнях начиная с 2025 года и привлечь в внебюджетные источники.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияОлег КожемякоРусский (остров)
 
 
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