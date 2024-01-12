Рейтинг@Mail.ru
В США заявили о нежелании эскалации напряженности на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:37 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/ssha-1920843931.html
В США заявили о нежелании эскалации напряженности на Ближнем Востоке
В США заявили о нежелании эскалации напряженности на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.01.2024
В США заявили о нежелании эскалации напряженности на Ближнем Востоке
США не желают эскалации напряженности на Ближнем Востоке после нанесения ударов силами коалиции по объектам движения "Ансар Алла" (хуситов) на территории... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T04:37
2024-01-12T04:37
в мире
сша
йемен
великобритания
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
военная операция сша и британии в йемене
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. США не желают эскалации напряженности на Ближнем Востоке после нанесения ударов силами коалиции по объектам движения "Ансар Алла" (хуситов) на территории Йемена, заявил на специальном брифинге высокопоставленный представитель американской администрации. "У нас нет намерения обострять ситуацию. Цель данных ударов состояла в том, чтобы ослабить способность хуситов продолжать совершать эти безрассудные атаки (на суда в Красном море – ред.)", - сказал чиновник, комментируя нанесение ударов силами США и Великобритании при поддержке стран-партнеров по объектам хуситов в Йемене. Он заверил, что ударами США и Великобритании в Йемене было поражено "множество целей", а при совершении атак союзниками применялись высокоточные боеприпасы.
сша
йемен
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, йемен, великобритания, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Йемен, Великобритания, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Военная операция США и Британии в Йемене
В США заявили о нежелании эскалации напряженности на Ближнем Востоке

Чиновник: США не хотят эскалации напряженности на Ближнем Востоке после ударов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. США не желают эскалации напряженности на Ближнем Востоке после нанесения ударов силами коалиции по объектам движения "Ансар Алла" (хуситов) на территории Йемена, заявил на специальном брифинге высокопоставленный представитель американской администрации.
"У нас нет намерения обострять ситуацию. Цель данных ударов состояла в том, чтобы ослабить способность хуситов продолжать совершать эти безрассудные атаки (на суда в Красном море – ред.)", - сказал чиновник, комментируя нанесение ударов силами США и Великобритании при поддержке стран-партнеров по объектам хуситов в Йемене.
Он заверил, что ударами США и Великобритании в Йемене было поражено "множество целей", а при совершении атак союзниками применялись высокоточные боеприпасы.
 
В миреСШАЙеменВеликобританияАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала