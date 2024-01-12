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В США заявили о нежелании эскалации напряженности на Ближнем Востоке

В США заявили о нежелании эскалации напряженности на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.01.2024

В США заявили о нежелании эскалации напряженности на Ближнем Востоке

США не желают эскалации напряженности на Ближнем Востоке после нанесения ударов силами коалиции по объектам движения "Ансар Алла" (хуситов) на территории... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T04:37

2024-01-12T04:37

2024-01-12T04:37

в мире

сша

йемен

великобритания

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

военная операция сша и британии в йемене

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ВАШИНГТОН, 12 янв – РИА Новости. США не желают эскалации напряженности на Ближнем Востоке после нанесения ударов силами коалиции по объектам движения "Ансар Алла" (хуситов) на территории Йемена, заявил на специальном брифинге высокопоставленный представитель американской администрации. "У нас нет намерения обострять ситуацию. Цель данных ударов состояла в том, чтобы ослабить способность хуситов продолжать совершать эти безрассудные атаки (на суда в Красном море – ред.)", - сказал чиновник, комментируя нанесение ударов силами США и Великобритании при поддержке стран-партнеров по объектам хуситов в Йемене. Он заверил, что ударами США и Великобритании в Йемене было поражено "множество целей", а при совершении атак союзниками применялись высокоточные боеприпасы.

сша

йемен

великобритания

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в мире, сша, йемен, великобритания, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, военная операция сша и британии в йемене