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Белый дом ответил на вопрос о возможной конфискации российских активов - РИА Новости, 12.01.2024
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00:00 12.01.2024 (обновлено: 00:02 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/ssha-1920830477.html
Белый дом ответил на вопрос о возможной конфискации российских активов
Белый дом ответил на вопрос о возможной конфискации российских активов - РИА Новости, 12.01.2024
Белый дом ответил на вопрос о возможной конфискации российских активов
Администрация президента США Джо Байдена не готова предоставить новую информацию об обсуждении Западом вопроса конфискации суверенных активов РФ, замороженных... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T00:00
2024-01-12T00:02
россия
сша
украина
джо байден
джон кирби
антон силуанов
евросоюз
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не готова предоставить новую информацию об обсуждении Западом вопроса конфискации суверенных активов РФ, замороженных после начала конфликта на Украине, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "У меня нет для вас новой информации об этом", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя ход обсуждений по вопросу конфискации активов РФ. Агентство Блумберг со ссылкой на источники ранее сообщило, что Белый дом поддерживает законопроект о конфискации замороженных активов РФ и намерен координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов. Ранее издание Washington Post со ссылкой на чиновника в Администрации Байдена сообщало, что Вашингтон не сможет реализовать схему по использованию замороженных активов РФ для помощи Киева без согласия европейских стран, так как "около двух процентов этих средств хранятся в США, большая часть замороженных активов России находится в Бельгии и Швейцарии". После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
https://ria.ru/20240104/shtaty-1919606788.html
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россия, сша, украина, джо байден, джон кирби, антон силуанов, евросоюз, в мире
Россия, США, Украина, Джо Байден, Джон Кирби, Антон Силуанов, Евросоюз, В мире
Белый дом ответил на вопрос о возможной конфискации российских активов

Кирби: США не готовы дать новую информацию о возможной конфискации активов РФ

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не готова предоставить новую информацию об обсуждении Западом вопроса конфискации суверенных активов РФ, замороженных после начала конфликта на Украине, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"У меня нет для вас новой информации об этом", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя ход обсуждений по вопросу конфискации активов РФ.
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Агентство Блумберг со ссылкой на источники ранее сообщило, что Белый дом поддерживает законопроект о конфискации замороженных активов РФ и намерен координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к США со стороны зарубежных инвесторов.
Ранее издание Washington Post со ссылкой на чиновника в Администрации Байдена сообщало, что Вашингтон не сможет реализовать схему по использованию замороженных активов РФ для помощи Киева без согласия европейских стран, так как "около двух процентов этих средств хранятся в США, большая часть замороженных активов России находится в Бельгии и Швейцарии".
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
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В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
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