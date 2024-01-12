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Российские военные уничтожили десять военные складов ВСУ за неделю - РИА Новости, 12.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:51 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920992674.html
Российские военные уничтожили десять военные складов ВСУ за неделю
Российские военные уничтожили десять военные складов ВСУ за неделю - РИА Новости, 12.01.2024
Российские военные уничтожили десять военные складов ВСУ за неделю
Российские военные за неделю уничтожили 10 украинских складов с боеприпасами, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:51
2024-01-12T16:51
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские военные за неделю уничтожили 10 украинских складов с боеприпасами, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства. "За прошедшую неделю уничтожены две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, десять складов с боеприпасами, а также станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в недельной сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили десять военные складов ВСУ за неделю

Минобороны: ВС России за неделю уничтожили десять складов ВСУ с боеприпасами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне специальной военной операции
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские военные за неделю уничтожили 10 украинских складов с боеприпасами, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«
"За прошедшую неделю уничтожены две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, десять складов с боеприпасами, а также станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в недельной сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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