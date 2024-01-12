https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920992674.html

Российские военные уничтожили десять военные складов ВСУ за неделю

Российские военные уничтожили десять военные складов ВСУ за неделю - РИА Новости, 12.01.2024

Российские военные уничтожили десять военные складов ВСУ за неделю

Российские военные за неделю уничтожили 10 украинских складов с боеприпасами, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:51

2024-01-12T16:51

2024-01-12T16:51

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские военные за неделю уничтожили 10 украинских складов с боеприпасами, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства. "За прошедшую неделю уничтожены две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, десять складов с боеприпасами, а также станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в недельной сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

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Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)