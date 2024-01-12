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В Минобороны назвали число сдавшихся в плен за неделю военных ВСУ
В Минобороны назвали число сдавшихся в плен за неделю военных ВСУ - РИА Новости, 12.01.2024
В Минобороны назвали число сдавшихся в плен за неделю военных ВСУ
За неделю в плен сдались 48 украинских военных, причем 35 из них - на купянском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в телеграм-канале... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:41
2024-01-12T16:41
2024-01-12T16:41
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. За неделю в плен сдались 48 украинских военных, причем 35 из них - на купянском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства. "В течение недели сдались в плен 48 украинских военнослужащих, из них 35 на купянском направлении", - говорится в недельной сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Минобороны назвали число сдавшихся в плен за неделю военных ВСУ
Минобороны: за неделю в плен сдались 48 украинских военнослужащих