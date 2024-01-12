https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920990216.html

В Минобороны назвали число сдавшихся в плен за неделю военных ВСУ

В Минобороны назвали число сдавшихся в плен за неделю военных ВСУ - РИА Новости, 12.01.2024

В Минобороны назвали число сдавшихся в плен за неделю военных ВСУ

За неделю в плен сдались 48 украинских военных, причем 35 из них - на купянском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в телеграм-канале... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:41

2024-01-12T16:41

2024-01-12T16:41

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. За неделю в плен сдались 48 украинских военных, причем 35 из них - на купянском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства. "В течение недели сдались в плен 48 украинских военнослужащих, из них 35 на купянском направлении", - говорится в недельной сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)