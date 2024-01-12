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В Минобороны назвали число сдавшихся в плен за неделю военных ВСУ - РИА Новости, 12.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:41 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920990216.html
В Минобороны назвали число сдавшихся в плен за неделю военных ВСУ
В Минобороны назвали число сдавшихся в плен за неделю военных ВСУ - РИА Новости, 12.01.2024
В Минобороны назвали число сдавшихся в плен за неделю военных ВСУ
За неделю в плен сдались 48 украинских военных, причем 35 из них - на купянском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в телеграм-канале... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:41
2024-01-12T16:41
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. За неделю в плен сдались 48 украинских военных, причем 35 из них - на купянском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства. "В течение недели сдались в плен 48 украинских военнослужащих, из них 35 на купянском направлении", - говорится в недельной сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны назвали число сдавшихся в плен за неделю военных ВСУ

Минобороны: за неделю в плен сдались 48 украинских военнослужащих

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. За неделю в плен сдались 48 украинских военных, причем 35 из них - на купянском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«
"В течение недели сдались в плен 48 украинских военнослужащих, из них 35 на купянском направлении", - говорится в недельной сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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