https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920986412.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 12.01.2024
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за неделю до 275 украинских военнослужащих, танк, 21 автомобиль, 15 лодок и семь орудий полевой... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:31
2024-01-12T16:31
2024-01-12T16:31
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за неделю до 275 украинских военнослужащих, танк, 21 автомобиль, 15 лодок и семь орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На Херсонском направлении упреждающими действиями российских войск и комплексным огневым поражением противника сорваны попытки украинских диверсионных групп переправиться на левый берег Днепра и на острова. В результате действий российских войск противник потерял убитыми и ранеными до 275-ти военнослужащих, танк, 21 автомобиль, 15 лодок и семь орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Минобороны отметило, что ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й и 38-й бригад морской пехоты, 121-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Михайловка, Тягинка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка Херсонской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Украина
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ за неделю потеряли на Херсонском направлении до 275 военных