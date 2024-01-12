https://ria.ru/20240112/spetsoperatsiya-1920986412.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 12.01.2024

В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за неделю до 275 украинских военнослужащих, танк, 21 автомобиль, 15 лодок и семь орудий полевой... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T16:31

2024-01-12T16:31

2024-01-12T16:31

специальная военная операция на украине

в мире

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днепр (город)

херсонская область

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили за неделю до 275 украинских военнослужащих, танк, 21 автомобиль, 15 лодок и семь орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На Херсонском направлении упреждающими действиями российских войск и комплексным огневым поражением противника сорваны попытки украинских диверсионных групп переправиться на левый берег Днепра и на острова. В результате действий российских войск противник потерял убитыми и ранеными до 275-ти военнослужащих, танк, 21 автомобиль, 15 лодок и семь орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Минобороны отметило, что ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й и 38-й бригад морской пехоты, 121-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Михайловка, Тягинка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка Херсонской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины, украина